Прокурор САП у справі "Роттердам+" Ярова знову потрапила в скандал, - джерело

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький просить Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів (КДКП) знову притягти до дисциплінарної відповідальності прокурора САП у справі "Роттердам+" Ольгу Ярову.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у правоохоронних органах.

"Скаргу стосовно Ярової було подано 2 тижні тому", - сказав він.

З його слів, на сьогодні Ярову відсторонено від розслідування у справі "Роттердам+".

Рішення про подачу ще однієї скарги щодо Ярової в КДКП було прийнято після того, як у САП було передано записи розмов суддів Окружного адмінсуду Києва, на яких нібито зафіксовано розмови Ярової з суддями.

Як повідомляли Українські Новини, у червні КДКП оголосила догану прокуророві САП у справі "Роттердам+" Ользі Яровій за участь у форумі передвиборчої програми "Новий курс" Юлії Тимошенко в червні 2018 року. Прокурор у справі "Роттердам+" Ярова пояснила, що прийшла на форум до Тимошенко для написання наукової роботи.

Тим часом журналіст заявив, що підлеглі "замовили" Холодницького.