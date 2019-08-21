Прокурор САП у справі "Роттердам+" Ярова знову потрапила в скандал, - джерело

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький просить Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів (КДКП) знову притягти до дисциплінарної відповідальності прокурора САП у справі "Роттердам+" Ольгу Ярову.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело у правоохоронних органах.\r\n"Скаргу стосовно Ярової було подано 2 тижні тому", - сказав він.\r\nЗ його слів, на сьогодні Ярову відсторонено від розслідування у справі "Роттердам+".\r\nРішення про подачу ще однієї скарги щодо Ярової в КДКП було прийнято після того, як у САП було передано записи розмов суддів Окружного адмінсуду Києва, на яких нібито зафіксовано розмови Ярової з суддями.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у червні КДКП оголосила догану прокуророві САП у справі "Роттердам+" Ользі Яровій за участь у форумі передвиборчої програми "Новий курс" Юлії Тимошенко в червні 2018 року. Прокурор у справі "Роттердам+" Ярова пояснила, що прийшла на форум до Тимошенко для написання наукової роботи.\r\nТим часом журналіст заявив, що підлеглі "замовили" Холодницького.