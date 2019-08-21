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21 серпня 2019, середа, 22:15 13
Судова влада 2019-08-21T23:30:01+03:00
Українські Новини
Прокурор САП у справі "Роттердам+" Ярова знову потрапила в скандал, - джерело

Прокурор САП у справі "Роттердам+" Ярова знову потрапила в скандал, - джерело

Назар Холодницький.
Назар Холодницький.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький просить Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів (КДКП) знову притягти до дисциплінарної відповідальності прокурора САП у справі "Роттердам+" Ольгу Ярову.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у правоохоронних органах.

"Скаргу стосовно Ярової було подано 2 тижні тому", - сказав він.

З його слів, на сьогодні Ярову відсторонено від розслідування у справі "Роттердам+".

Рішення про подачу ще однієї скарги щодо Ярової в КДКП було прийнято після того, як у САП було передано записи розмов суддів Окружного адмінсуду Києва, на яких нібито зафіксовано розмови Ярової з суддями.

Як повідомляли Українські Новини, у червні КДКП оголосила догану прокуророві САП у справі "Роттердам+" Ользі Яровій за участь у форумі передвиборчої програми "Новий курс" Юлії Тимошенко в червні 2018 року. Прокурор у справі "Роттердам+" Ярова пояснила, що прийшла на форум до Тимошенко для написання наукової роботи.

Тим часом журналіст заявив, що підлеглі "замовили" Холодницького.

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