У Польщі розгорівся ксенофобський скандал: в ресторан потрібні "нуль українців"

Польський Центр відстеження расистського та ксенофобського поведінки подасть заяву в прокуратуру з-за скандального оголошення, розміщеного в інтернеті одним з гдиньских ресторанів. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".\r\nВ оголошенні написано, що заклад шукає кухарів, але просить звертатися "нуль українців чи інших подібних".\r\n- Центр вважає це оголошення скандальним і ще 21 серпня собиралтся подати заяву в прокуратуру Гдині про ймовірності вчинення злочину публічного заклику до ненависті на національному ґрунті. Повідомлена буде також Інспекція праці.\r\nПредставник власника ресторану адвокат Лукаш Ковальський заявив, що оголошення є проявом необдуманого рішення тільки однієї людини, а інші працівники закладу не мають нічого спільного з цим недоречним повідомленням.\r\n"Ми переконані, що автор оголошення також оприлюднює відповідні вибачення", - написав адвокат.\r\nВін додав, що оголошення викликало хвилю ненависті, спрямованої проти працівників, так і сім'ї, якої належить ресторан, "включно з погрозами спалити заклад".\r\nТим, хто публічно закликає до ненависті на національному ґрунті в Польщі загрожує до двох років в'язниці.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з 2018 року заробітчани можуть отримати польську пенсію.\r\nЗгідно з даними Міністерства фінансів України, за кордоном постійно працюють 3,2 мільйона українців, або 18% усього економічно активного населення країни.