У Польщі розгорівся ксенофобський скандал: в ресторан потрібні "нуль українців"

Польський Центр відстеження расистського та ксенофобського поведінки подасть заяву в прокуратуру з-за скандального оголошення, розміщеного в інтернеті одним з гдиньских ресторанів. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

В оголошенні написано, що заклад шукає кухарів, але просить звертатися "нуль українців чи інших подібних".

- Центр вважає це оголошення скандальним і ще 21 серпня собиралтся подати заяву в прокуратуру Гдині про ймовірності вчинення злочину публічного заклику до ненависті на національному ґрунті. Повідомлена буде також Інспекція праці.

Представник власника ресторану адвокат Лукаш Ковальський заявив, що оголошення є проявом необдуманого рішення тільки однієї людини, а інші працівники закладу не мають нічого спільного з цим недоречним повідомленням.

"Ми переконані, що автор оголошення також оприлюднює відповідні вибачення", - написав адвокат.

Він додав, що оголошення викликало хвилю ненависті, спрямованої проти працівників, так і сім'ї, якої належить ресторан, "включно з погрозами спалити заклад".

Тим, хто публічно закликає до ненависті на національному ґрунті в Польщі загрожує до двох років в'язниці.

Як повідомляли Українські Новини, з 2018 року заробітчани можуть отримати польську пенсію.

Згідно з даними Міністерства фінансів України, за кордоном постійно працюють 3,2 мільйона українців, або 18% усього економічно активного населення країни.