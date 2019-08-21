підписатися на розсилку
25 25.35
27.6 28.35
˟
21 серпня 2019, середа, 21:43 19
Європа 2019-08-21T23:45:02+03:00
Українські Новини
У Польщі розгорівся ксенофобський скандал: в ресторан потрібні "нуль українців"

У Польщі розгорівся ксенофобський скандал: в ресторан потрібні "нуль українців"

Польський Центр відстеження расистського та ксенофобського поведінки подасть заяву в прокуратуру з-за скандального оголошення, розміщеного в інтернеті одним з гдиньских ресторанів. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

В оголошенні написано, що заклад шукає кухарів, але просить звертатися "нуль українців чи інших подібних".

- Центр вважає це оголошення скандальним і ще 21 серпня собиралтся подати заяву в прокуратуру Гдині про ймовірності вчинення злочину публічного заклику до ненависті на національному ґрунті. Повідомлена буде також Інспекція праці.

Представник власника ресторану адвокат Лукаш Ковальський заявив, що оголошення є проявом необдуманого рішення тільки однієї людини, а інші працівники закладу не мають нічого спільного з цим недоречним повідомленням.

"Ми переконані, що автор оголошення також оприлюднює відповідні вибачення", - написав адвокат.

Він додав, що оголошення викликало хвилю ненависті, спрямованої проти працівників, так і сім'ї, якої належить ресторан, "включно з погрозами спалити заклад".

Тим, хто публічно закликає до ненависті на національному ґрунті в Польщі загрожує до двох років в'язниці.

Як повідомляли Українські Новини, з 2018 року заробітчани можуть отримати польську пенсію.

Згідно з даними Міністерства фінансів України, за кордоном постійно працюють 3,2 мільйона українців, або 18% усього економічно активного населення країни.

Більше новин про: Заробітчани Польща Ксенофобія

Архів
Новини
Дівчину прем'єра Британії не пустили в США через візит в невизнану державу 22:58
Прокурор САП у справі "Роттердам+" Ярова знову потрапила в скандал, - джерело 22:15
У московському "Лефортово" підтвердили, що до них перевели українських в'язнів і назвали імена 22:09
У Польщі розгорівся ксенофобський скандал: в ресторан потрібні "нуль українців" 21:43
Своїм рішенням щодо Вовку ВСП став на захист незалежності суддівської професії, - Богатир 21:41
більше новин
НАБУ закрив справу проти
Нема складу злочину: НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського 10:03 Документ
Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний 13:59
Справа "Роттердам+" є помстою Коломойського, – екс-голова НКРЕКП 20:42
Для того, щоб зупинити рейдерство, треба зробити його нецікавим для самих рейдерів, - Олексій Кулагін 10:13
Сільські підприємці Київської області отримали по 50 тисяч гривень від МХП на розвиток власного бізнесу 09:35
більше новин
НАБУ закрив справу проти
Нема складу злочину: НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського 10:03 Документ
Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний 13:59
Один з суддів Окружного адмінсуду дав свідчення проти Вовка 15:45
Зеленський пообіцяв пенсії ізраїльтянам, хоча мешканці ОРДЛО і Криму їх не отримують 18:10
НАБУ відкрило справу проти Кононенка 12:21
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok