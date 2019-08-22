Кабмін встановив ліміти абонплати за житлово-комунальні послуги

Кабінет Міністрів затвердив розрахунок граничної плати за абонентське обслуговування користувачів житлово-комунальних послуг, які підписали індивідуальні договори. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

Гранична плата буде розраховуватися за формулою на одного абонента. Формула враховує розмір прожиткового мінімуму, середній кількісний склад одного домогосподарства, коефіцієнт середнього по країні розміру витрат на оплату житлово-комунальних послуг (0,15).

При цьому розмір граничної плати за абонентське обслуговування не залежить від кількості спожитої послуги одним абонентом. Затверджена формула буде застосовуватися для розрахунку граничної абонплати за послуги централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також за послуги поводження з побутовими відходами.

Як повідомляли Українські Новини, 1 травня набула чинності нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, в якій передбачена можливість для споживачів укладати індивідуальні і колективні договори з постачальниками житлово-комунальних послуг. Споживачі, які уклали індивідуальні договори, окремо будуть платити за абонентське обслуговування.