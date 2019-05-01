С 1 мая украинцы смогут заключать коллективные договора на жилищно-коммунальные услуги

1 мая вступает в действие новая редакция закона "О жилищно-коммунальных услугах", в которой предусмотрена возможность заключения коллективного договора между жителями многоквартирных домов и исполнителями жилищно-коммунальных услуг.

Закон "О жилищно-коммунальных услугах" вступил в силу 10 декабря 2017 года, а 7 июня 2018 года введение документа в действие было отсрочено Верховной Радой до 1 мая 2019 года, передают Українські Новини.

Коллективный договор будет заключаться между исполнителем услуги и лицом, уполномоченным на это совладельцами.

Таким лицом может быть управляющий или совладелец дома, правление жилищно-строительного кооператива или уполномоченный на это орган управления ОСМД.

Коллективные договоры смогут заключать при условии установленного в доме прибора учета потребления услуги, также исключена возможность заключения коллективного договора на услуги по газо- и электроснабжению.

Наряду с коллективными договорами потребители услуг смогут заключать индивидуальные договоры с исполнителями услуг.

В случае заключения индивидуального договора плата потребителя за коммунальную услугу будет состоять из платы непосредственно за саму услугу, платы за абонентское обслуживание (ранее входила в структуру тарифа, а теперь выделяется из него) и платы за обслуживание и текущий ремонт внутридомовых сетей.

В случае выбора коллективного договора с потребителей не будет взиматься абонплата, но ремонт и обслуживание внутридомовых сетей будет осуществляться совладельцами самостоятельно или с помощью управляющего.

Тип договора с исполнителями услуг будут выбирать потребители отдельно для каждого вида услуги.

Как сообщали Українські Новини, с 1 мая украинцы будут платить за коммуналку по новым правилам.

Тем временем, киевлянам готовят подорожание горячей воды и тепла с 1 мая.

Также украинцы начали получать субсидии "живыми" деньгами.