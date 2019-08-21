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21 серпня 2019, середа, 21:16 15
Транспорт 2019-08-21T23:15:03+03:00
Українські Новини
Аеропорт "Київ" закривається у вересні на ремонт: його рейси будуть літати з "Борисполя"

Аеропорт "Київ" закривається у вересні на ремонт: його рейси будуть літати з "Борисполя"

Столичний аеропорт "Жуляни" закриється у вересні через ремонтні роботи. Про це повідомляє avianews.com.

Аеропорт "Жуляни" у Києві з початку осені перестане приймати рейси. Там пройдуть ремонтні та реставраційні роботи злітно-посадкової смуги та льотного поля. Вартість, яких за попередніми даними, складе 33 мільйони гривень.

Рейси тимчасово перенесуть в інші столичні повітряні ворота. 10 авіакомпаній порівну розділилися між двома терміналами Борисполя.

З D будуть літати Бєлавіа, LOT, Alitalia, Pegasus Airlines, "Мотор Січ". А з F - Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, "Джоника", Vueling.

Нагадаємо, в середу, 27 лютого близько 14:55 до служби аеропорту на електронну пошту надійшла інформація про замінування міжнародного аеропорту "Київ". Була проведенеа евакуація пасажирів з усіх терміналів. На місце працювали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група, які обстежили будівлю аеропорту і прилеглу територію, але вибухівки не знайшли.

Раніше аеропорт "Київ" відновив роботу після того, як літак при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги.

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