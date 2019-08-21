Крокодил Фіделя Кастро покусав 70-річного чоловіка у Стокгольмі

Крокодил, який колись належав кубинському лідеру Фіделю Кастро, покусав 70-річного чоловіка, повідомляє "BBC Україна".\r\nЦе сталося під час вечірки в океанаріумі Стокгольма.\r\nЗа даними поліції, рука чоловіка була "на внутрішній стороні захисного скла", де її дістав крокодил.\r\nЦе один з двох кубинських крокодилів, що живуть в цьому океанаріумі. Їх у 1970-х роках Фідель Кастро подарував російському космонавту Володимиру Шаталову.\r\nКерівник океанаріуму Йонас Вальстром повідомив шведському таблоїду Aftonbladet, що під час інциденту чоловік саме оголошував промову.\r\nПрисутні використали серветки для того, аби зупинити кровотечу, поки чекали приїзду швидкої допомоги.\r\nТепер спеціалісти проведуть оцінку огорожі, де перебуває тварина, аби переконатися у її безпечності.\r\n"Нічого подібного ніколи раніше не траплялося з цими крокодилами, у нас вони понад 40 років", - сказав пан Вальстром.\r\nВ місцевій поліції заявили, що чоловіка "сильно перев'язали", коли на місце події прибули офіцери.\r\nДвох крокодилів, Кастро та Гілларі, Фідель Кастро подарував російському космонавту Володимиру Шаталову в 1978 році. За даними іспанської газети La Vanguardia, пан Шаталов подарував їх Московському зоопарку, коли ті стали занадто великими і небезпечними.\r\nПотім їх передали в океанаріум Стокгольму в 1981 році, оскільки там кращі умови для цих тварин.\r\nУ 2015 році Йонас Вальстром особисто відвіз 10 дитинчат крокодилів на Кубу в рамках зусиль острівної держави задля збільшення кількості рідкісних видів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Індонезії крокодил з'їв працівницю ферми, яка хотіла його погодувати. Також в Одеській області крокодил випав з вікна, тому що його випустили "погуляти".\r\nКрім того, в Індії село зібралося на похорон 130-річного крокодила Гангарама.