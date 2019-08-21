підписатися на розсилку
25 25.35
27.6 28.35
˟
21 серпня 2019, середа, 20:56 5
Життя 2019-08-21T21:30:01+03:00
Українські Новини
Крокодил Фіделя Кастро покусав 70-річного чоловіка у Стокгольмі

Крокодил Фіделя Кастро покусав 70-річного чоловіка у Стокгольмі

Крокодил. Фото: pixabay
Крокодил. Фото: pixabay

Крокодил, який колись належав кубинському лідеру Фіделю Кастро, покусав 70-річного чоловіка, повідомляє "BBC Україна".

Це сталося під час вечірки в океанаріумі Стокгольма.

За даними поліції, рука чоловіка була "на внутрішній стороні захисного скла", де її дістав крокодил.

Це один з двох кубинських крокодилів, що живуть в цьому океанаріумі. Їх у 1970-х роках Фідель Кастро подарував російському космонавту Володимиру Шаталову.

Керівник океанаріуму Йонас Вальстром повідомив шведському таблоїду Aftonbladet, що під час інциденту чоловік саме оголошував промову.

Присутні використали серветки для того, аби зупинити кровотечу, поки чекали приїзду швидкої допомоги.

Тепер спеціалісти проведуть оцінку огорожі, де перебуває тварина, аби переконатися у її безпечності.

"Нічого подібного ніколи раніше не траплялося з цими крокодилами, у нас вони понад 40 років", - сказав пан Вальстром.

В місцевій поліції заявили, що чоловіка "сильно перев'язали", коли на місце події прибули офіцери.

Двох крокодилів, Кастро та Гілларі, Фідель Кастро подарував російському космонавту Володимиру Шаталову в 1978 році. За даними іспанської газети La Vanguardia, пан Шаталов подарував їх Московському зоопарку, коли ті стали занадто великими і небезпечними.

Потім їх передали в океанаріум Стокгольму в 1981 році, оскільки там кращі умови для цих тварин.

У 2015 році Йонас Вальстром особисто відвіз 10 дитинчат крокодилів на Кубу в рамках зусиль острівної держави задля збільшення кількості рідкісних видів.

Як повідомляли Українські Новини, в Індонезії крокодил з'їв працівницю ферми, яка хотіла його погодувати. Також в Одеській області крокодил випав з вікна, тому що його випустили "погуляти".

Крім того, в Індії село зібралося на похорон 130-річного крокодила Гангарама.

Більше новин про: Крокодил Стокгольм Фідель Кастро океанаріум

Архів
Новини
У Польщі розгорівся ксенофобський скандал: в ресторан потрібні "нуль українців" 21:43
Своїм рішенням щодо Вовку ВСП став на захист незалежності суддівської професії, - Богатир 21:41
Стало відомо, коли нова Рада відстрочить штрафи для "євробляхерів" 21:35
Аеропорт "Київ" закривається у вересні на ремонт: його рейси будуть літати з "Борисполя" 21:16
Міст в Станиці Луганській можуть почати відновлювати вже завтра: якщо бойовики приберуть блокпост 20:03
більше новин
Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний 13:59
НАБУ закрив справу проти
Нема складу злочину: НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського 10:03 Документ
Справа "Роттердам+" є помстою Коломойського, – екс-голова НКРЕКП 20:42
Сільські підприємці Київської області отримали по 50 тисяч гривень від МХП на розвиток власного бізнесу 09:35
Для того, щоб зупинити рейдерство, треба зробити його нецікавим для самих рейдерів, - Олексій Кулагін 10:13
більше новин
НАБУ закрив справу проти
Нема складу злочину: НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського 10:03 Документ
Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний 13:59
Один з суддів Окружного адмінсуду дав свідчення проти Вовка 15:45
Зеленський пообіцяв пенсії ізраїльтянам, хоча мешканці ОРДЛО і Криму їх не отримують 18:10
НАБУ відкрило справу проти Кононенка 12:21
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok