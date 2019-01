Во вторник утром жители Бавамохатры, деревни в районе Беметра в Чхаттисгархе, собрались возле общественного пруда и начали плакать, увидев, что умер крокодил по имени Гангарам.

По оценкам чиновника лесного департамента, крокодилу было 130 лет.

Вскрытие проводилось в присутствии жителей деревни, после чего тело было передано им. Крокодил умер от естественных причин.

The over three-metre-long reptile was buried in the village after his last rites were performed by the villagers. https://t.co/KKKRJ3jxOH pic.twitter.com/ExsQKkKMkp