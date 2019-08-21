Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів 2019 оголосив програму

Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів – єдиний глобальний інтерактивний фестиваль в 2019 році – стартує 26 вересня. Оголошені фіналісти, які увійшли в програму фестивалю. Про це повідомляє Артхаус Трафік.

Українці вже тринадцятий раз приєднаються до глядачів у всьому світі і візьмуть участь у виборі фільму-переможця.

Десять кращих робіт відібрані серед 1250 заявок з 70 країн світу. Нинішня добірка охоплює різноманітність жанрів – чуттєві драми, захоплюючий саспенс і смішні комедії, а також кілька сай-фай стрічок і навіть одну роботу про теніс. Серед фіналістів цього року – рекордні п'ять фільмів жінок-режисерів, в тому числі і робота "Уроки водіння" від іранської режисерки Марзіє Ріахи.

Кадр з фільму "Уроки водіння" від іранської режисерки Марзіє Ріахи. Фото: Артхаус Трафік

За традицією, в число фіналістів увійшли фільми, які вже зарекомендували себе на престижних міжнародних кінофестивалях. Французька стрічка "Футбольний клуб Нефти" про Туніс була показана на міжнародному кінофестивалі в Клермон-Феррані, де змагалася за Гран-прі і отримала премію глядацьких симпатій. Американський фільм "Уламки" отримав спеціальну згадку журі у міжнародній конкурсній програмі цього ж фестивалю.

У цьому році лідером за кількістю фільмів-фіналістів стала Великобританія з 3 роботами. Серед британських стрічок – найбільш зоряна робота фестивалю, фільм "Час розлуки" з Тімоті Сполл, якого глядачі знають за роллю Пітера Петігрю в серії фільмів про Гаррі Поттера. Стрічка "Сільвія" була відзначена на батьківщині премією London Independent Film Awards за кращий фільм; чисто британська комедія "Сімейний роман" розповість про наслідки бурхливої ночі.

Кадр з фільму "Сільвія", Великобританія. Режисер Флоренс Кит-Роуч. Фото: Артхаус Трафік

Крім того, до програми увійшли фільми "Малу" (Німеччина), "Матч" (Фінляндія), "Чайові" (Канада) і "На краю світу" (США). Всі роботи-фіналісти Манхеттенського кінофестивалю короткометражних фільмів автоматично кваліфікуються для номінації на премію "Оскар".

Кадр з фільму "Малу" від режисера Аді Воячек. Фото: Артхаус Трафік

Цієї осені щорічний Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів проходить 22-й раз – і об'єднує 100,000 цінителів короткого метра на більш ніж 400 локаціях на 6 континентах. Стати членом міжнародного журі та взяти участь у виборі кращої короткометражки року може кожен – достатньо заповнити бюлетень для голосування після сеансу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в прокат вийшов фільм про скандального продюсера Харві Вайнштейна.