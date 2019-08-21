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21 серпня 2019, середа, 18:27 17
Кабмін 2019-08-21T20:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмін врегулював виплату пенсій переселенцям

Кабмін врегулював виплату пенсій переселенцям

Пенсії. Фото:
Пенсії. Фото: "Аіф"

Кабінет Міністрів врегулював виплату пенсій переселенцям з урахуванням рішення суду про скасування верифікації місця проживання в той час, як Президент Володимир Зеленський пообіцяв пенсії ізраїльтянам, хоча жителі ОРДЛО і Криму їх не отримують.

Відповідну постанову Кабмін прийняв на засіданні в середу, передають Українські Новини.

Зокрема Кабмін передбачив, що пенсійне забезпечення внутрішньо переміщених осіб, в тому числі тих, хто відмовився від довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщена особа, проводиться територіальними органами Пенсійного фонду за принципом екстериторіальності незалежно від подальших змін місця проживання.

Місце проживання переселенця встановлюється ПФ самостійно на підставі відомостей, внесених до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, що не вимагає додаткових звернень цих осіб.

У разі надходження в ПФ інформації від правоохоронців, інших державних органів та місцевого самоврядування, що дає підстави вважати, що особа повернулася в покинуте місце постійного проживання або надала завідомо недостовірні відомості для призначення (відновлення, продовження виплати) пенсії, виплата пенсії продовжується після особистого звернення особи і проходження ідентифікації.

ПФ і його територіальні органи мають право звертатися до правоохоронців, інших держорганів і органів місцевого самоврядування з метою підтвердження або спростування інформації про повернення особи в залишене місце проживання або поданих документів.

Зазначається, що суми пенсій, не виплачені за період до місяця їх відновлення, враховуються в органі, що здійснює пенсійні виплати, і виплачуються на умовах окремого порядку, визначеного Кабміном.

Як повідомляли Українські Новини, Спілка з прав людини заявляла, що перевірки вимушених переселенців за місцем реєстрації скасували.

Тим часом переселенці в Україні отримують менше 2,5 тис. гривень на місяць.

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