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21 серпня 2019, середа, 18:16 314
Політика 2019-08-21T20:15:02+03:00
Українські Новини
Радник Трампа прилетить на зустріч з Поляковим обговорити секретний проект, - ЗМІ

Радник Трампа прилетить на зустріч з Поляковим обговорити секретний проект, - ЗМІ

У вересні в Україну приїде стратегічний радник США з питань реформи оборонно-промислового комплексу Дональд Вінтер, щоб зустрітися з Максимом Поляковим, власником FireFly, - повідомляє "Апостроф".

Вінтер планує провести ряд зустрічей з новим військово-політичним керівництвом країни. Мета його візиту – відвідування американо-української аерокосмічної компанії Firefly Aerospace бізнесмена Максима Полякова, яка зараз працює над секретним проектом "Т". Відзначається, що цей проект повинен посилити оборонні можливості України. Для США цей проект надзвичайно важливий, оскільки над ним працює і Вінтер і міністр оборони США Марк Еспер.

У публікації наголошується, що секретар РНБО Олександр Данилюк вже надав американському гостю повний доступ до інформації в питаннях оборони України. Вінтер вже курирує закупівлі американської зброї Україною і періодично надсилає до Києва помічників для збору інформації про потреби країни.

Раніше Макс Поляків зустрівся з послом США в Україні та обговорив питання співпраці приватного бізнесу з американським урядом у сфері військової оборони.

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