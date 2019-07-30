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  • Макс Поляков и посол США в Украине обсудили возможности сотрудничества в оборонной промышленности
30 июля 2019, вторник, 18:17 444
Политика 2019-07-30T21:15:03+03:00
Українські Новини
Макс Поляков и посол США в Украине обсудили возможности сотрудничества в оборонной промышленности

Макс Поляков и посол США в Украине обсудили возможности сотрудничества в оборонной промышленности

Фото: noosphereventures.cоm
Фото: noosphereventures.cоm

Глава инвестиционной группы Noosphere Ventures Макс Поляков и руководители компании Trident Defence Джон Изелли и Марк Опгенорт встретились с послом США в Украине Уильямом Б. Тейлором.

Встреча состоялась 30 июня в посольстве США в Украине, на которой обсуждались перспективы сотрудничества между Украиной и США в области оборонной промышленности. Сообщается в пресс-релизе компании.

Отметим, что американская компания Noosphere Ventures занимается инвестициями в информационные технологии и космическую промышленность. Она расположена в Силиконовой долине, ей подчиняются компании с офисами в 16 странах и 5500 сотрудниками, большинство из которых работают в Украине.

Trident Defence была создана бизнесменом Максом Поляковым для органического развития имеющегося портфеля инвестиций в информационные технологии и космическую промышленность Noosphere.

Ранее Макс Поляков в интервью "Интерфакс-Украина" отмечал высокий потенциал украинской космической отрасли и сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. В частности, один из его проектов Fitefly Aerospace сейчас является одним из участников лунной программы NASA.

 

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