Макс Поляков и посол США в Украине обсудили возможности сотрудничества в оборонной промышленности

Глава инвестиционной группы Noosphere Ventures Макс Поляков и руководители компании Trident Defence Джон Изелли и Марк Опгенорт встретились с послом США в Украине Уильямом Б. Тейлором.

Встреча состоялась 30 июня в посольстве США в Украине, на которой обсуждались перспективы сотрудничества между Украиной и США в области оборонной промышленности. Сообщается в пресс-релизе компании.

Отметим, что американская компания Noosphere Ventures занимается инвестициями в информационные технологии и космическую промышленность. Она расположена в Силиконовой долине, ей подчиняются компании с офисами в 16 странах и 5500 сотрудниками, большинство из которых работают в Украине.

Trident Defence была создана бизнесменом Максом Поляковым для органического развития имеющегося портфеля инвестиций в информационные технологии и космическую промышленность Noosphere.

Ранее Макс Поляков в интервью "Интерфакс-Украина" отмечал высокий потенциал украинской космической отрасли и сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. В частности, один из его проектов Fitefly Aerospace сейчас является одним из участников лунной программы NASA.