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21 серпня 2019, середа, 17:39 11
Силові структури 2019-08-21T18:30:02+03:00
Українські Новини
Справою проти суддів ОАСК правоохоронці ганьблять ГПУ та НАБУ, - політолог

Справою проти суддів ОАСК правоохоронці ганьблять ГПУ та НАБУ, - політолог

У справі проти суддів Окружного адмінсуду Києва і Павла Вовка директор НАБУ Артем Ситник і керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк переслідують власні мотиви – демонструють бурхливу роботу і відволікають увагу суспільства.

Про це в ефірі телеканалу "112-Україна" висловив політичний експерт Ігор Петренко.

“Очевидно, що пан Горбатюк і пан Ситник переслідують декілька мотивів. Перший мотив – це показати, що вони можуть бути ефективними, що у них кипить розслідування, з таким підтекстом: “залиште нас і запропонуйте місце у системі владних координат”. З іншого боку – це намагання відволікти увагу суспільства від тих основних завдань, які вони (правоохоронні та антикорупційні органи – Ред.) повинні виконувати. Якщо ми говоримо про Ситника і НАБУ – це антикорупційні розслідування. В реальності, вони працюють вже багато часу, але практичного результату у вигляді вироків суду ми не маємо. Те ж саме стосується і управління спецрозслідувань, яке очолює Горбатюк. Їх основне завдання – розслідування злочинів на Майдані, але віз і нині там”, - вважає Петренко.

За його словами, свідченням того, що правоохоронці використовують гучні справи у своїх цілях, є розголошення негласних слідчих дій, зокрема прослуховування суддів.

“Все це служить для того, щоб створити в суспільстві певний антураж з тим, щоб не звертали увагу на білі нитки, якими шиті ці справи. Такими діями (справа проти суддів ОАСК – Ред.) вони ганьблять Генеральну прокуратуру, Національне антикорупційне бюро і всі ідеї, які в них закладаються”, - підкреслив політолог.

Як повідомляли Українські Новини, екс-нардеп Пилипенко вважає, Вища рада правосуддя своїм рішенням щодо судді Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка підтвердив сумнівність доказів Генпрокуратури.

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