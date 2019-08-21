Зеленський затвердив новий склад комісії з помилування

Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад комісії при Президентові у питаннях помилування на чолі з керівником апарату Офісу Президента Олексієм Дніпровим.

Про це сказано в указі Президента №615 від 21 серпня, передають Українські Новини.

Зеленський також призначив заступниками голови комісії виконавчого директора Української Гельсінської спілки з прав людини Олександра Павличенка і заступника керівника департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород - керівника управління з питань помилування Офісу Президента Івана Пуховця.

До складу також увійшли виконавчий директор громадської організації "Експертний центр з прав людини" Юрій Білоусов, начальник Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби Олександр Крикушенко, заступник міністра юстиції - уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина, головний консультант управління з питань помилування департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента, секретар комісії Олександр Марченко, голова правління Міжнародної громадської організації "Міжнародне товариство прав людини - Українська секція" Андрій Сухоруков.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський затвердив новий склад комісії по громадянству на чолі з керівником апарату Офісу Президента Олексієм Дніпровим.

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