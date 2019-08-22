Доля Насірова у кримінальній справі щодо 2 млрд грн визначиться сьогодні у Верховному суді

22 серпня Касаційний адміністративний суд Верховного суду перегляне рішення Шостого апеляційного суду та Окружного адмінсуду Києва по справі екс-глави Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова. Він звинувачується у виконанні лише "церемоніальною функції", підписуючи незаконні розстрочки по сплаті податків на 2 млрд грн компаніям нардепа-втікача Олександра Онищенка.\r\nДва роки тому детективи НАБУ затримали голову ДФС Романа Насірова. Він був затриманий по "газовій" справі депутата Верховної Ради Олександра Онищенка.\r\n7 березня 2017 року Солом'янський районний суд Києва заарештував колишнього голови ДФС і встановив заставу 100 млн гривень.\r\n16 березня Насіров вийшов з-під варти під заставу, внесену його дружиною в обсязі 100 млн гривень.\r\n31 січня 2018 року Кабінет Міністрів звільнив Романа Насірова з посади голови ДФС за подвійне громадянство вперше в історії незалежної України.\r\n14 лютого 2019 року Шевченківський районний суд Києва заарештував близько 300 тис. доларів колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на банківських рахунках у Великобританії.