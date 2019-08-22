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22 серпня 2019, четвер, 06:00 9
Судова влада 2019-08-22T08:09:05+03:00
Українські Новини
Доля Насірова у кримінальній справі щодо 2 млрд грн визначиться сьогодні у Верховному суді

Доля Насірова у кримінальній справі щодо 2 млрд грн визначиться сьогодні у Верховному суді

Роман Насиров.
Роман Насиров.

22 серпня Касаційний адміністративний суд Верховного суду перегляне рішення Шостого апеляційного суду та Окружного адмінсуду Києва по справі екс-глави Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова. Він звинувачується у виконанні лише "церемоніальною функції", підписуючи незаконні розстрочки по сплаті податків на 2 млрд грн компаніям нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Два роки тому детективи НАБУ затримали голову ДФС Романа Насірова. Він був затриманий по "газовій" справі депутата Верховної Ради Олександра Онищенка.

7 березня 2017 року Солом'янський районний суд Києва заарештував колишнього голови ДФС і встановив заставу 100 млн гривень.

16 березня Насіров вийшов з-під варти під заставу, внесену його дружиною в обсязі 100 млн гривень.

31 січня 2018 року Кабінет Міністрів звільнив Романа Насірова з посади голови ДФС за подвійне громадянство вперше в історії незалежної України.

14 лютого 2019 року Шевченківський районний суд Києва заарештував близько 300 тис. доларів колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на банківських рахунках у Великобританії.

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