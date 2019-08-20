Телефон за доллар: мошенники придумали новый способ воровства с банковских карт

В Украине активизировались сетевые обманщики. В интернете распространяется новая схема выманивания денег. Как подсчитали специалисты по кибербезопасности, в Украине от этой аферы пострадали уже более тысячи человек, пишет "Сегодня".

Реклама в интернете предлагает купить мобильный телефон всего за один доллар. Единственное условие акции - быстрый перевод символической суммы, так как количество дармовых телефонов ограничено.

Телефон покупатель так и не получает, более того, мошенники крадут с карточки ваши деньги.

Как отмечает директор украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем Александр Карпов, эта схема выманивания денег стала очень популярной, а вернуть потерянные из-за нее средства очень сложно.

"Срочно нужно отписываться от этого сервиса. Если не получается связаться с сервисом, мы обращаемся в банк, закрываем карту, чтобы дальнейших списаний не происходило", – говорит Карпов.

Сайтов, которые предлагают технику, гаджеты или фирменную одежду за доллар, больше сотни. Преимущественно они зарегистрированы в Нидерландах. В большинстве европейских стран эти ресурсы внесены в базу "хостинг с риском для безопасности".

В Украине же такой практики нет, потому эксперты советуют внимательно мониторить отзывы о ресурсе, прежде чем вводить персональные данные. Ведь найти мошенников почти не возможно. Кроме того, можно установить специальное дополнение, которое будет блокировать рекламу мошеннических сайтов.

Напомним, ранее Приватбанк предупреждал клиентов о телефонных мошенниках.

Тем временем, через номера телефонов мошенники придумали новую схему воровства с банковских карт.