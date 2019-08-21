Це образа королеви, - Трампа розкритикувала влада Данії за скасований візит

Після того, як Трамп скасував свій візит до Данії через відмови в купівлі Гренландії, його звинуватили в неповазі до королеви. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Jyllands Posten.

"Зрештою, це образа нашої королеви. Спочатку ця людина фактично сам себе запрошує в нашу країну, потім королева реагує на це, посилаючи офіційне запрошення, а він після цього скасовує візит", - сказав колишній глава МЗС Данії Уффе Еллеман-Йенсен , додавши, що не чув про подібні прецеденти раніше.



З цього приводу висловився й інший екс-глава МЗС Данії Мартін Лідегор.

"Як датчанину (і консерватору), мені важко в це повірити. Без всякої на те причини Трамп вирішує, що (автономна) частина нашої країни продається. Потім прикро скасовує візит, який всі готували. Є частина США, яка продаються? Аляска? будь ласка, прошу більше поваги ", - написав у Twitter представник Консервативної партії Данії Расмус Ярлов.

В опозиційній партії Venstre, яку очолює екс-премьер Ларс Льокке-Расмуссен, вважають, що скасування візиту Трампа є приводом переосмислити політику безпеки Данії.



"Ми не можемо розраховувати на Сполучені Штати", - сказав представник партії Якоб Еллеман-Єнсен, якого цитує газета Extrabladet.



Як повідомляли Українські Новини, Трамп підтвердив пресі, що хоче купити у Данії Гренландію.