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21 серпня 2019, середа, 13:13 17
Світ 2019-08-21T14:05:03+03:00
Українські Новини
У Грузії ведучі новин звільнилися з каналу "Руставі-2" посеред ефіру

У Грузії ведучі новин звільнилися з каналу "Руставі-2" посеред ефіру

Провідні інформаційного випуску "Руставі-2" демонстративно пішли з каналу. Про це заявили в "Грузії Онлайн" .

20 серпня в 21:00 ведучі новинної служби "Кур'єр" телекомпанії "Руставі-2" Діана Джоджуа і Михайло Сесишвілі в прямому ефірі заявили про своє звільнення з телеканалу. За словами журналістів, у телекомпанії почалася "тотальна чистка", у зв'язку з чим телеведучі рішуче налаштовані на звільнення.

 

"Я, Діана Джоджуа, вигнана Кремлем з Абхазії, ні з однієї причини, ні під яким виправданням не зможу сидіти в ефірі, який належить головному слузі Кремля в цій країні Бідзині Іванішвілі. Я змушена сказати "До побачення". Ми боролися, але сьогодні Бідзіна Іванішвілі остаточно окупував країну. У нас відняли вільне слово. Я не буду працювати на телебаченні, звідки не зможу сказати, що реально відбувається в країні, яка котиться в прірву. Тому я залишаю місце, яке було моїм другим домом. Залишаю мій улюблений "Кур'єр" і людей, з якими разом прожила 13 років", - заявила Діана Джоджуа.

"Червоні лінії пересічені. У "Руставі-2" почалася тотальна чистка. Це кінець і для мене, кінець того "Руставі-2", який я любив і який цінували глядачі. 12 років я працював з цією командою і це було набагато більше, ніж просто робота, це була сім'я, єдність людей, об'єднаних навколо загальної ідеї, загартованих у боротьбі, людей, які створювали вільний простір в цій країні і кращий телевізійний продукт. Сьогодні я покидаю "Руставі-2", але залишаю надію, що ми ще побачимося. Боротьба триває, за краще майбутнє, за вільну Грузію", — сказав Михайло Сесишвілі.

Після емоційного виступу ведучих, "Кур'єр" закінчився вже у 21:07, і в ефірі почали показувати кінофільм. Стало відомо, що телекомпанію залишає ще один провідний інформаційного випуску Паата Якобашвілі.

"Я не буду працювати на каналі, де вимагають не називати Росію окупантом. Я не можу працювати на каналі, де вимагають говорити про дендрологічний парк Іванішвілі, яке це диво - це злочин. Так, я піду з каналу", - заявив Якобашвілі.

Крім того, стало відомо про те, що нова адміністрація телекомпанії звільнила з посади голову інформаційної служби "Руставі-2" Нодара Меладзе, його заступника Георгія Лаперашвілі, ведучого політичного ток-шоу Георгія Габунія, ведучу політичного ток-шоу "Акценти тижня" Еку Квесітадзе і ведучого авторської передачі Нануку Жоржоліані.

Як повідомляли Українські Новини, 20 червня тисячі осіб вийшли на акції протесту через виступи російських політиків у парламенті Грузії. До протестувальників також приєдналися представники різних грузинських опозиційних партій. 22 червня перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі поновилася акція протесту, учасники акції вимагали відставки голови МВС Грузії і звільнення учасників акції, затриманих раніше.

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