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21 серпня 2019, середа, 12:53 11
Суспільство 2019-08-21T13:45:01+03:00
Українські Новини
Змагання на ретро-автомобілях і забіг у вишиванках: програма святкування на День незалежності

Змагання на ретро-автомобілях і забіг у вишиванках: програма святкування на День незалежності

Київ. Фото: ti-ukraine.org
Київ. Фото: ti-ukraine.org

Київська міська державна адміністрація проведе змагання на ретро-автомобілях, вітрильну регату і забіг у вишиванках з нагоди 28-річчя незалежності України 24 серпня.

Про це йдеться в розпорядженні КМДА №1467, передають Українські Новини.

Згідно нього, з 23 серпня по 25 серпня пройдуть змагання на ретро-автомобілях для встановлення рекорду України, виставка автомобілів-учасників на алеї Слави від Стели Перемоги до Повітрофлотського шляхопроводу.

При цьому 24 серпня забіг у вишиванках пройде з 09:00 до 13:00 від Русанівської набережної до Дніпровської набережної через вул. Княжий затон, а вітрильна регата відбудеться в 11:00 на 6-му причалі Київського річкового вокзалу.

Крім цього, 24 серпня розпочнеться урочистостями за участю керівництва держави та міста на Майдані Незалежності та на алеї Героїв Небесної Сотні.

Керівництво країни покладе квіти до пам'ятників, пам'ятних знаків, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції і учасників заходів по забезпеченню національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях.

Також традиційно 23 серпня відбудуться церемонії підняття Державного Прапора на Софійській площі, біля будівлі КМДА та у всіх районах Києва.

В рамках святкування Дня незалежності також відбудуться фестивалі і конкурси, пішохідні екскурсії і модні покази, створення вуличної карти мрії та музичні виступи.

Крім цього, передбачено проведення чемпіонату України зі стріт воркаут і богатирський турнір "Матч побратимів 2019" та багато інших заходів.

В цілому, програма передбачає різнопланові пам'ятні, художні, спортивні та соціальні події. Розпорядженням КМДА також передбачено обмеження руху транспортних засобів у місцях проведення святкових заходів.

Як повідомляли Українські Новини, Алан Бадоєв та Олена Коляденко зрежисують "Ходу Гідності" на День незалежності.

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