Вода і водовідведення можуть подорожчати для киян: "Київводоканал" хоче підвищити тариф

Комунальне підприємство "Київводоканал" ініціює підвищення тарифу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 6% до 21,593 гривень/куб. м.

Про це йдеться в повідомленні водоканалу, передають Українські Новини.

"Перший чинник, який істотно впливає на підвищення тарифу, - це закон про ринок електроенергії, через який збільшилися витрати водоканалу на електрику. Другим важливим чинником є зростання податків на землю", - наголошується в ньому.

У зв'язку з цим підприємство пропонує скорегувати три суттєві статті витрат у структурі тарифу: заробітну плату, яка зараз є самою низькою в галузі, податок на землю та фінансові витрати.

За результатами проведених водоканалом розрахунків, скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та водовідведення становить 21,593 гривень/куб. м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 гривень з ПДВ) вище діючого тарифу.

Всі розрахунки і об'єктивність проведення коригування тарифу будуть перевірені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку.

Тим часом майже 20% київських сімей отримують субсидії.