Вода і водовідведення можуть подорожчати для киян: "Київводоканал" хоче підвищити тариф

Комунальне підприємство "Київводоканал" ініціює підвищення тарифу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 6% до 21,593 гривень\/куб. м.\r\nПро це йдеться в повідомленні водоканалу, передають Українські Новини.\r\n"Перший чинник, який істотно впливає на підвищення тарифу, - це закон про ринок електроенергії, через який збільшилися витрати водоканалу на електрику. Другим важливим чинником є зростання податків на землю", - наголошується в ньому.\r\nУ зв'язку з цим підприємство пропонує скорегувати три суттєві статті витрат у структурі тарифу: заробітну плату, яка зараз є самою низькою в галузі, податок на землю та фінансові витрати.\r\nЗа результатами проведених водоканалом розрахунків, скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та водовідведення становить 21,593 гривень\/куб. м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 гривень з ПДВ) вище діючого тарифу.\r\nВсі розрахунки і об'єктивність проведення коригування тарифу будуть перевірені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку.\r\nТим часом майже 20% київських сімей отримують субсидії.