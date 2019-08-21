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21 серпня 2019, середа, 09:15 23
Суспільство 2019-08-21T11:15:03+03:00
Українські Новини
Вода і водовідведення можуть подорожчати для киян: "Київводоканал" хоче підвищити тариф

Вода і водовідведення можуть подорожчати для киян: "Київводоканал" хоче підвищити тариф

Водопостачання. Фото: pixabаy.сом/Skitterphoto
Водопостачання. Фото: pixabаy.сом/Skitterphoto

Комунальне підприємство "Київводоканал" ініціює підвищення тарифу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 6% до 21,593 гривень/куб. м.

Про це йдеться в повідомленні водоканалу, передають Українські Новини.

"Перший чинник, який істотно впливає на підвищення тарифу, - це закон про ринок електроенергії, через який збільшилися витрати водоканалу на електрику. Другим важливим чинником є зростання податків на землю", - наголошується в ньому.

У зв'язку з цим підприємство пропонує скорегувати три суттєві статті витрат у структурі тарифу: заробітну плату, яка зараз є самою низькою в галузі, податок на землю та фінансові витрати.

За результатами проведених водоканалом розрахунків, скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та водовідведення становить 21,593 гривень/куб. м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 гривень з ПДВ) вище діючого тарифу.

Всі розрахунки і об'єктивність проведення коригування тарифу будуть перевірені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку.

Тим часом майже 20% київських сімей отримують субсидії.

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