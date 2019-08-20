Можливий арешт "112 Україна" і передача в АРМА буде свідчити про грубий тиск на медіа, - Томіленко

До закінчення судових процесів арешт телеканалу "112 Україна" і передача його в держуправління - надмірна міра, - НСЖУ\r\nНаціональна спілка журналістів України вважає, що до закінчення можливих судових процесів арешт телеканалу "112 Україна" і передача його в держуправління - це надмірна і руйнівна міра.\r\nПро це в соціальній мережі Facebook написав голова НСЖУ Сергій Томіленко, передають Українські Новини.\r\nУ повідомленні Томіленко також зазначає, що такі заходи свідчать про грубий і владнмй тиск на медіа.\r\nНСЖУ вважає, що в ситуації, що склалася, команда Президента повинна надати звіт, що не займається політичною нейтралізацією телеканалу.\r\n"Звичайно, у правоохоронних органів є право розслідувати законність господарських операцій, зміну власності медіа тощо. Але при цьому і в телеканалу є право захищатися, залучати своїх юристів, нарешті - йти до відкритого суду", - написав Томіленко.\r\nВін зазначив, що практика передачі медіа Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), може увінчатися застосуванням грубої сили, фізичною агресією до співробітників ЗМІ, а також знищенням техніки.\r\nНагадаємо, телеканал "112" звинувачує Богдана в інформаційному тиску і просить захисту у Ради Європи.