Можливий арешт "112 Україна" і передача в АРМА буде свідчити про грубий тиск на медіа, - Томіленко

До закінчення судових процесів арешт телеканалу "112 Україна" і передача його в держуправління - надмірна міра, - НСЖУ

Національна спілка журналістів України вважає, що до закінчення можливих судових процесів арешт телеканалу "112 Україна" і передача його в держуправління - це надмірна і руйнівна міра.

Про це в соціальній мережі Facebook написав голова НСЖУ Сергій Томіленко, передають Українські Новини.

У повідомленні Томіленко також зазначає, що такі заходи свідчать про грубий і владнмй тиск на медіа.

НСЖУ вважає, що в ситуації, що склалася, команда Президента повинна надати звіт, що не займається політичною нейтралізацією телеканалу.

"Звичайно, у правоохоронних органів є право розслідувати законність господарських операцій, зміну власності медіа тощо. Але при цьому і в телеканалу є право захищатися, залучати своїх юристів, нарешті - йти до відкритого суду", - написав Томіленко.

Він зазначив, що практика передачі медіа Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), може увінчатися застосуванням грубої сили, фізичною агресією до співробітників ЗМІ, а також знищенням техніки.

Нагадаємо, телеканал "112" звинувачує Богдана в інформаційному тиску і просить захисту у Ради Європи.