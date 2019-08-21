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21 серпня 2019, середа, 07:30 6
Суспільство 2019-08-21T08:45:01+03:00
Українські Новини
Українська освіта не пристосована до ринку праці, - експерт

Українська освіта не пристосована до ринку праці, - експерт

Освіту. Фото: studix.eu
Освіту. Фото: studix.eu

Сфера української освіти не пристосована до ринку праці через академічну систему навчання, яка не пристосована до сучасного світу.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомила HR-експерт Тетяна Пашкіна, передають Українські Новини.

"Якщо ми говоримо про те, щоб людей можна було запустити в офіс без навчання, то я таких спеціальностей не знаю. Освіта наша академічна, вона не може бути підлаштована під кожного роботодавця і вона не може йти в ногу з часом", - запевнила Пашкіна.

За її словами, технологія отримання вищої освіти така, що спочатку накопичується наукова база для того, щоб зробити підручник, потім пишеться підручник, він захищається, це не один рік, потім йде пробне навчання студентів - це ще пара років, потім йде зворотній зв'язок.

"І добре, якщо ми вкладаємося в 3-5 років. Будь-яка сфера освіти жива, вона змінюється. У нас немає системи дуальної освіти, коли на наш класичний маркетинг накотилися б практики в креативних агентствах і у роботодавців, щоб студенти могли зрозуміти, що з цього вони можуть внести в офіс і застосовувати. У нас це все підручники-підручники-підручники і після 6 років, якщо студенти не підробляли десь, роботодавець не знає, що з ними робити", - підсумувала експерт.

Раніше Українські Новини писали, як освіта впливає на рівень доходів. Раніше Супрун розповіла, як освіта впливає на здоров'я людини.

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