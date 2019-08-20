"Укрзалізниця" передумала купувати рушники та вишиванки

Акціонерне товариство "Укрзализнця" розірвало договори про закупівлю сувенірної продукції та має намір провести службову перевірку закупівель своєї філії "Центр сервісного забезпечення".

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці", передають Українські Новини.

"Договори постачання сувенірної продукції - лляних рушників і жіночих і чоловічих сорочок з вишивкою ручної роботи - розірвано за взаємною згодою сторін", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, закупівля цієї сувенірної продукції була визнана недоцільною.

Також повідомляється, що за дорученням голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова департамент безпеки спільно з департаментом внутрішнього аудиту здійснюють службову перевірку закупівель Центру сервісного забезпечення АТ "Укрзалізниця", які останнім часом викликали великий резонанс у ЗМІ.

"Укрзалізниця" має намір повідомити громадськості про результати перевірки. Найближчим часом також розпочнеться комплексний аудит всіх процедур закупівель акціонерного товариства.

Як повідомляли Українські Новини, фірма, вишиванки якої мала закупити "Укрзалізниця", не укладала договорів на постачання.