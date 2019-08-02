Фирма, вышиванки которой должна были закупить Укрзализныца, не заключала договоров на поставку

Компания "ТК-Домашний текстиль" не заключала договоров со "Скорвеус" на поставку вышиванок для "Укрзализныци".

Об этом говорится в сообщении компании.

"1 августа ряд СМИ опубликовали информацию о подписании Филиалом "Центр Сервисного Обеспечения" ПАО "Укрзализныця" двух контрактов на закупку 200 вышиванок и 200 льняных рушныкив. В сообщениях, в частности по первому из тендеров, утверждалось, что поставщиком вышиванок, якобы, выступила компания "ТК-Домашний текстиль" (одно из подразделений группы компаний "ТК-Групп" — прим.). Это не соответствует действительности", - говорится в нем.

Отмечается, что "ТК-Домашний текстиль" не поставлял для ООО "Скорвеус" вышиванки по тендеру, поскольку не является производителем сорочек женских льняных с вышивкой. Соответственно не заключались по данному тендеру и договора, с упомянутым ООО.

"Что касается тендера по закупке 200 рушныков льняных с вышивкой ручной работы в подарочном футляре, то 24 июня 2019 г. компания ООО "ТК-Домашний текстиль" выиграла закупку (UA-2019-06-06-003254-b) на сумму в 710 988,00 грн. С заказчиком — Филиалом "Центр Сервисного Обеспечения" ПАО "Укрзализныця" — был подписан контракт, но продукция до сих пор не поставлена", говорится в заявлении компании.

Отмечается, что согласно договору, стоимость одной единицы предмета закупки составляет 3 554,94 грн и полностью соответствует уровню рыночной хэндмейд продукции данной категории товаров.

Как сообщали Українські Новини, филиал "Центр сервисного обеспечения" Укрзализныци по результатам тендера подписал два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец на 1,53 миллиона гривен.