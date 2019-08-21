Замінюють м'ясо картоплею: 2019 раціон українців знизився до 2500 ккал

У 2018 році показник середньодобової поживності раціону становив 2706 ккал, в 2013 році він становив 2969 кілокалорій. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Економічного дискусійного клуба.

Згідно з даними ЕДК поживність раціону українців в 2018 році знизилася на 9% і досягла 2706 ккал. На даний момент денна "тарілка" наблизилася до допустимого індикатору - 2500 ккал.

У структурі раціону основна частка калорійності українців отримана за рахунок споживання продукції рослинництва, уточнюють в ЕДК.

Виконавчий директор ЕДК Олег Пендзин в коментарі "Обозревателю" заявив:

"Це близько 1919 ккал, або 71% від щоденного раціону. При цьому 29% так званої" тарілки "доводиться на продукти тваринного походження. Тут українці споживають близько 787 ккал".

Згідно з даними аналітиків, в минулому році середнє споживання продуктів населення покращилося в 5 з 10 основних продовольчих груп. Зокрема, споживання м'яса зросло на 1,1 кг (і досягло 52,8 кг в рік), риби - на 1 кг (до 11,8 кг), фруктів - на 5 кг (до 57,8 кг), овочів - 4,2 кг (до 163,9 кг), яєць - на 2 шт. (До 275 шт.).

У той же час вживання молока, сметани і сиру скоротилося на 2,3 кг, в 197,7 кг на рік. "Це один з найнижчих показників за останні 20 років. Причому споживання молока забезпечує лише 52% від раціональної норми", - уточнює Олег Пендзин.

Але незважаючи на зростання присутності в раціоні м'яса, риби і фруктів, їх все ж недостатньо: риба та рибні продукти тільки на 59% забезпечують норму денного раціону, фрукти - на 64%, м'ясо - на 66%. А ось економічно доступні для бюджету родини продукти народ споживає в достатній кількості.

За оцінками експертів, в 2018-м середньомісячні витрати однієї сім'ї склали близько 7655 гривень. З них на харчування йшло близько 4107 гривень, або 53,7% від бюджету. Тобто українці в основному витрачали свої доходи на покупку м'яса і м'ясопродуктів (це 25% від бюджету, або 1008 грн), хліба і хлібопродуктів (14%, або 576 грн), молоко, сметану, сир (14%, або 575 грн) .

Витрати українців на продукти не перевищують граничний критерій в 60%, який є допустимим показником у витратах.

"Зарплати населення впливають на споживання продуктів українцями. Люди не в змозі купувати достатню кількість м'яса і риби, молока і фруктів, тому змушені компенсувати це картоплею і овочами, хлібом і маслом. Це висококалорійні продукти, які дають необхідну кількість калорій, але це не можна назвати збалансованим харчуванням ", - пояснює економіст Іван Нікітченко.

На думку експерта, щоб українці стали дійсно добре харчуватися, з урахуванням користі для здоров'я, потрібно підвищити рівень доходів населення.

"Тому для поліпшення ситуації важливо підвищувати доходи населення, а також стимулювати внутрішнє виробництво продуктів харчування", - сказав він.

Олег Пендзин також вважає, що потрібно збільшувати зарплати і пенсії, адже у соціально незахищених верств населення витрати на їжу можуть становити до 80-90% від їх сімейних бюджетів.

Як повідомляли Українські Новини, з початку 2019 м'ясний кошик став дорожче на 1,6%. Його вартість зросла з 575,3 грн у грудні 2018 року до 584,6 грн в червні 2019 року, хоча вартість сала зменшилася на 5,5%.