У Сальвадорі суд виправдав дівчину, засуджену на 40 років позбавлення волі через викидень

Про справу Евелін Ернандес стало відомо після того, як дівчину засудили до 30 років позбавлення волі через викидня, вважаючи, що вона зробила аборт. Про це передає російська служба BBC.

6 квітня 2016 року 18-тирічна Евелін, яка на той момент перебувала у себе вдома в сільській місцевості Сальвадору, відчула сильний біль в животі, після чого у неї почалася кровотеча. Після втрати свідомості мати відвезла Ернандес в лікарню, де лікарі прийшли до висновку, що дівчина народила дитину. Тіло дитини знайшли в унітазі, після чого Евелін була заарештована.

Ернандес неодноразово заявляла про свою невинність. За її словами, коли їй було 18 років, її згвалтував чоловік з місцевих злочинних банд, але вона не знала, що завагітніла. Дівчина розповідала, що переплутала симптоми вагітності з болями в області живота і що у неї періодично траплялися кровотечі, які вона приймала за менструацію.

Спочатку Ернандес звинуватили в аборті, а пізніше звинувачення перекваліфікували на вбивство при обтяжуючих обставинах. Прокурори стверджували, що дівчина спеціально приховувала свою вагітність.

У липні 2017 року суд прийшов до висновку, що Ернандес знала про свою вагітність, і визнав її винною. Дівчину засудили до 30 років в'язниці, з яких вона відсиділа майже три роки (33 місяці).

У лютому 2019 року Верховний суд Сальвадору скасував обвинувальний вирок Ернандес в зв'язку з відсутністю доказів її провини і призначив повторний розгляд справи з новим суддею. Дівчину звільнили з в'язниці в очікуванні перегляду справи, який почався в липні.

Однак, в ході повторного розгляду прокурори попросили суд призначити дівчині ще більш суворий вирок, ніж в перший раз - 40 років в'язниці.

Ті, хто стояв на захисті дівчини - оскаржили рішення суду. Адвокати наполягали на результатах експертизи, яка показала, що дитина померла з природних причин, а не в результаті аборту.

21-річна Евелін Ернандес була виправдана судом Сальвадора. За словами правозахисників це велика перемога в боротьбі за права жінок в Сальвадорі.

"Слава богу, справедливість восторжествувала. В майбутньому я збираюся продовжити навчання і прагнути до досягнення своїх цілей. Я щаслива", - сказала дівчина біля будівлі суду після завершення процесу.

Правозахисна організація Amnesty International назвала рішення суду "гучною перемогою" в боротьбі за права жінок в Сальвадорі і закликала владу країни "покласти край ганебній і дискримінаційній" практиці криміналізації абортів. Управління Верховного комісара ООН з прав людини раніше також закликало Сальвадор реформувати законодавство в області абортів.

У Сальвадорі аборти вважаються незаконними при будь-яких обставинах. Визнаним винними у вчиненні аборту загрожує в Сальвадорі тюремне ув'язнення на термін від двох до восьми років.

У ряді випадків, подібних до справи Ернандес, звинувачення перекваліфікують на більш тяжку статтю про вбивство при обтяжуючих обставинах, самий мінімальний термін покарання за якою становить 30 років позбавлення волі.

Справа Ернандес стала першою подібною справою в Сальвадорі, за якою було призначено повний судовий розгляд.

Раніше жінкам, звинуваченим в абортах, пом'якшували покарання після того, як їх тривалі терміни ув'язнення визнавалися "непропорційними і аморальними", але вироки їм так і не були скасовані.

Правозахисники сподіваються, що справа Ернандес створить прецедент, який дозволить іншим жінкам, які потрапили до в'язниці через суворих законів Сальвадора проти абортів, боротися за скасування своїх вироків.

"Ми можемо і будемо продовжувати боротьбу, тому що є ще обвинувачені жінки, яким терміново необхідно правосуддя", - заявила адвокат Ернандес Берта Марія Делеон.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Сальвадорі відпустили жінку, засуджену у 2003 році до 30 років в'язниці за аборт, через 15 років після винесення вироку.