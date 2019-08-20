У Харкові поліцейського штрикнули в метро ножем

Співробітник Національної поліції госпіталізований 19 серпня в результаті отриманого на станції метро "Імені А. С. Масельського" ножового поранення від підозрюваного в хуліганстві в Харкові.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполиции в області, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, близько 19:30 у вестибюлі станції метро 2 дівчини підійшли до співробітника метрополітену і повідомили, що до них пристає п'яний чоловік.\r\nНа місце викликали поліцейського, і в цей же час до них підійшов підозрюваний.\r\n"Поки поліцейський з'ясовував подробиці зі свідками інциденту, 52-річний чоловік несподівано дістав ніж і вдарив ним міліціонера в область грудної клітини", - йдеться в повідомленні.\r\nНезважаючи на поранення, сержант поліції затримав нападника до приїзду групи реагування.\r\nУ нападника вилучили ніж і доставили його в ізолятор тимчасового утримання.\r\nПораненого поліцейського доставили в лікарню.\r\nЗа даними лікарів, його життю і здоров'ю загрози немає.\r\nРозпочато розслідування за ч. 1 ст. 348 Кримінального кодексу (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).\r\nГотується повідомлення затриманому про підозру і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві п'яний чоловік поранив ножем у груди поліцейського.\r\nРаніше в Києві в бійці п'яний поліцейський поранив ножем свого колегу.