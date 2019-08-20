У Харкові поліцейського штрикнули в метро ножем

Співробітник Національної поліції госпіталізований 19 серпня в результаті отриманого на станції метро "Імені А. С. Масельського" ножового поранення від підозрюваного в хуліганстві в Харкові.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполиции в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, близько 19:30 у вестибюлі станції метро 2 дівчини підійшли до співробітника метрополітену і повідомили, що до них пристає п'яний чоловік.

На місце викликали поліцейського, і в цей же час до них підійшов підозрюваний.

"Поки поліцейський з'ясовував подробиці зі свідками інциденту, 52-річний чоловік несподівано дістав ніж і вдарив ним міліціонера в область грудної клітини", - йдеться в повідомленні.

Незважаючи на поранення, сержант поліції затримав нападника до приїзду групи реагування.

У нападника вилучили ніж і доставили його в ізолятор тимчасового утримання.

Пораненого поліцейського доставили в лікарню.

За даними лікарів, його життю і здоров'ю загрози немає.

Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 348 Кримінального кодексу (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Готується повідомлення затриманому про підозру і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві п'яний чоловік поранив ножем у груди поліцейського.

Раніше в Києві в бійці п'яний поліцейський поранив ножем свого колегу.