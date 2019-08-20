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20 серпня 2019, вівторок, 14:32 21
Суспільство 2019-08-20T16:30:03+03:00
Українські Новини
Новим гендиректором "1+1" замість Ткаченка став Мієнко

Новим гендиректором "1+1" замість Ткаченка став Мієнко

В'ячеслав Мієнко. Фото: Facebook/В'ячеслав Мієнко
В'ячеслав Мієнко. Фото: Facebook/В'ячеслав Мієнко

Наглядова рада телеканалу "1+1" призначила генеральним директором В'ячеслава Мієнка замість Олександра Ткаченка, якого обрано депутатом Верховної Ради за списком партії "Слуга народу".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби телеканалу, передають Українські Новини.

"Оскільки генеральний директор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко обраний народним депутатом ВРУ і не може суміщати цю діяльність з роботою у виконавчому органі, 16-го серпня наглядовою радою було розглянуто його заяву і прийнято рішення про звільнення з посади. Рішенням наглядової ради з 17 серпня Олександру Ткаченку за великий внесок і 11-річну незмінну роботу в компанії присвоєно звання Почесного президента групи. Новим генеральним директором ТОВ ТРК "Студія 1+1" з 19 серпня призначений В'ячеслав Мієнко", - сказано про в ньому.

До цього Мієнко обіймав посаду заступника генерального директора з правових питань.

Крім того, згідно з повідомленням, змінюється структура медіахолдингу: замість генерального директора стратегічне управління групою буде здійснювати правління, склад якого затверджується акціонером компанії.

До складу правління увійшли керівник "Телевізійного бізнесу", керівник напрямку платного телебачення і Shared Services, керівник "1+1 Digital та інновацій", директор із GR, маркетингових комунікацій і фінансовий директор.

На своєму першому засіданні 28 серпня правління обере голову, який відповідатиме за організацію роботи органу.

Як повідомляли Українські Новини, журналістка "1+1" від "Слуги народу" виграла вибори Ради у глави "Волі народу".

Раніше "1+1" подав у суд на Порошенка і вимагав мільйон гривень моральної компенсації.

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