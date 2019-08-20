Суд заочно заарештував екс-міністра доходів і зборів Клименка

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.\r\n"Головною військовою прокуратурою неодноразово подавалися до суду клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і 19.08.2019 слідчим суддею Печерського районного суду Києва було задоволено клопотання прокурора і підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - сказано в ньому.\r\nПрокуратура наголошує, що з метою затягування і зриву судового процесу адвокати підозрюваного самоусунулися від захисту і жодного разу не з'явилися на судове засідання.\r\nЗ метою дотримання прав підозрюваного судом був притягнутий адвокат з центру надання безоплатної вторинної правової допомоги.\r\nПовідомляється, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України завершено заочне досудове розслідування кримінального провадження за підозрою Клименка у вчиненні злочинною організацією особливо тяжкого злочину проти державної власності, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах.\r\nРозслідуванням встановлено, що колишній міністр доходів і зборів в період 2012-2013 років, перебуваючи у складі очолюваної екс-Президентом Віктором Януковичем злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд гривень.\r\nВ даний час йде процес ознайомлення сторони захисту підозрюваного з матеріалами кримінального провадження.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ГПУ передала в суд справу Клименка і екс-податківців Януковича.\r\nРаніше Генпрокуратура завершила розслідування про відмивання грошей і створення ОЗГ екс-міністром доходів і зборів Клименком.