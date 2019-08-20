У Києві обмежать рух транспорту на День незалежності: адреси

Київська міська державна адміністрація вирішила обмежити рух транспорту в центрі і на вулицях ряду районів через заходи до Дня незалежності 24 серпня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"Під час святкування Дня державного прапора України та двадцять восьмої річниці Незалежності розпорядженням КМДА №1467 передбачені зміни в організації дорожнього руху", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, 23 серпня з 07:00 до закінчення заходів буде перекрито вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Прорізної) під час церемонії урочистого підняття державного прапора біля адміністративної будівлі Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36); з 07:00 23 серпня до 18:00 24 серпня - Русанівський бульвар (біля пам'ятника М. Гоголю, а також на перехресті Русанівської набережної і Русанівського бульвару) на час підготовки та проведення спортивно-масового заходу "Забіг у вишиванках. Кубок до Дня незалежності України";

24 серпня з 08:00 до 22:00 будуть перекриті вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка) на час проведення заходу, присвяченого пам'яті загиблих і зниклих без вести бійців за незалежність України; з 07:00 до 13:00 - Русанівська набережна, Русанівський бульвар (в напрямку Дніпровської набережної), Дніпровська набережна (розворот у Дніпровській набережній, 16) на час проведення спортивно-масового заходу "Забіг у вишиванках. Кубок до Дня Незалежності України"; 24-25 серпня - вул. Володимирська (від вул. Велика Житомирська до вул. Десятинна) на час проведення фестивалю мистецтв.

Також рух транспорту тимчасово обмежать на час підготовки та проведення святкових заходів 22 серпня з 18:00 до 23:00 - на вул. Хрещатик від вул. Богдана Хмельницького до вул. Трьохсвятительської, на вул. Михайлівській від вул. Костьольної до вул. Хрещатик;

23 серпня з 17:00 до завершення заходів 24 серпня будуть перекриті ділянки на вул. Велика Житомирська від вул. Володимирської до вул. Михайлівської, на вул. Михайлівській від Володимирського проїзду до вул. Хрещатик, на вул. Костьольній від вул. Михайлівській до вул. Трьохсвятительської, на вул. Трьохсвятительській від вул. Хрещатик до Михайлівської площі, Володимирському узвозі від вул. Петра Сагайдачного до Європейської площі, вул. Михайла Грушевського від Петровської алеї до Європейської площі (в разі необхідності на вул. Михайла Грушевського від вул. Садової до Петровської алеї, а також на Петровській алеї та Парковій дорозі від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), вул. Хрещатик від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі, вул. Архітектора Городецького від вул. Марії Заньковецької до вул. Хрещатик, на алеї Героїв Небесної Сотні від вул. Ольгинської до вул. Хрещатик; 24 серпня з 10:00 до 12:00 - на вул. Володимирській від вул. Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка, на бульварі Тараса Шевченка від вул. Володимирської до площі, на вул. Великій Васильківській від вул. Петра Скоропадського до площі, на вул. Басейній від Крутого спуску до вул. Хрещатик;

28 серпня з 09:00 до 12:00 - на Повітрофлотському проспекті (від Солом'янської площі до Повітрофлотського проспекту, 25) на час проведення заходу, присвяченого пам'яті загиблих і зниклих без вести бійців за незалежність Украіни.

Крім того, КМДА попереджає про заборону паркування транспорту в місцях підготовки та проведення урочистих заходів.

Як повідомляли Українськi Новини, близько 9 тисяч осіб зареєструвалися для участі в альтернативному "Марші захисників України" на День незалежності.