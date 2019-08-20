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20 серпня 2019, вівторок, 08:01 15 Доповнено
Силові структури 2019-08-20T10:00:27+03:00
Українські Новини
За добу бойовики 11 разів обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий поранений

За добу бойовики 11 разів обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий поранений

Бойовики 11 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 19 серпня, 1 український військовослужбовець поранений.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом доби збройні формування Російської Федерації і її найманці шість разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. З метою нанесення найбільшої шкоди нашим військовослужбовцям на одному з напрямів ворог застосував безпілотний літальний апарат, з гранатометним пострілом (ВОГ-25)", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Новотроїцьк, Талаківка, Водяне та Павлопіль.

(доповнено новими подробицями про ситуацію в зоні ООС)

Поблизу Павлополя противник застосував безпілотний літальний апарат, забезпечений гранатометним пострілом (ВОГ-25).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 1 обстріл позицій українських військових в районі Світлодарська.
З початку поточної доби противник зробив 1 обстріл позицій сил ООС в районі Талаківців.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 3 рази обстріляли позиції сил ООС 17 серпня, втрат не було.

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