У районі проведення Операції об'єднаних сил відбулося змагання на кращий артилерійський розрахунок. Змагання проводилося в кілька етапів. Вогонь на залік вела самохідна, причіпна ствольна і реактивна артилерія.

Про це повідомляє "Операція об'єднання єднаних сил" на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відповідне відео.







Відзначається, що воїни-артилеристи - в першу чергу інтелектуали і їх основне завдання - потрапляти в ціль з перших залпів. Але це зовсім не означає, що вони не мають вміти те, що і всі інші. Тому, для початку, воїни проходили смугу перешкод, розвантаження снарядів, евакуацію поранених, кидання гранат, стрільбю з автоматів, роботу із засобами хімзахисту, під колючим дротом і чергами автоматичної зброї крізь дим і вогонь плазом.



Другим етапом були спеціальні завдання.



"Зазвичай військова техніка розрахована так, щоб товариша, який не може виконувати свої обов'язки, міг замінити інший. Але для артилеристів, чия професія особливо складна, спеціалізація і поділ обов'язків мають навіть більше значення, ніж в інших. Тому навідники, командири та інші фахівці виконували під секундомір цілий комплект нормативів", - сказано в повідомленні.



Проводили без допомоги електронних засобів розрахунки для коригування при зміні прицілу по дальності і по фронту, наводили гармати до бою і в транспортне положення. При цьому частину операцій кожен фахівець виконував самостійно, а частину - у складі розрахунків.



Кульмінацією змагань стали самі стрільби. Вихідний рубіж в 200 метрах від вогневого.



"По команді "у бій" екіпаж починає діяти і займає вогневу позицію. Від вищого командування надходить наказ на вогневе ураження даними розвідки і координатами мети. Загрозу, яку необхідно знищити, воїни можуть розгледіти в бінокль, але все не так просто, як може здатися на перший погляд. Відстань до мішені більша, ніж дальність прямього польоту ракети або снаряда. Прицілитися, як з гвинтівки не вдасться. Необхідно рахувати: кути, погоду, вологість, вітер, заряд - зводити все це разом. Летить, як ніколи стрілка секундоміра. Море вогню, злегка тремтить картина світу - феєричний старт і важкий "привіт" летить точно до місця призначення", - написали в "Операції об'єднання єднаних сил".

Нагадаємо, раніше воїни ООС змагалися за кращий екіпаж бойової машини піхоти з вогнем і перешкодами.