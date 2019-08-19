У районі проведення Операції об'єднаних сил відбулося змагання на кращий артилерійський розрахунок. Змагання проводилося в кілька етапів. Вогонь на залік вела самохідна, причіпна ствольна і реактивна артилерія. Про це повідомляє "Операція об'єднання єднаних сил" на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відповідне відео.Відзначається, що воїни-артилеристи - в першу чергу інтелектуали і їх основне завдання - потрапляти в ціль з перших залпів. Але це зовсім не означає, що вони не мають вміти те, що і всі інші. Тому, для початку, воїни проходили смугу перешкод, розвантаження снарядів, евакуацію поранених, кидання гранат, стрільбю з автоматів, роботу із засобами хімзахисту, під колючим дротом і чергами автоматичної зброї крізь дим і вогонь плазом.Другим етапом були спеціальні завдання."Зазвичай військова техніка розрахована так, щоб товариша, який не може виконувати свої обов'язки, міг замінити інший. Але для артилеристів, чия професія особливо складна, спеціалізація і поділ обов'язків мають навіть більше значення, ніж в інших. Тому навідники, командири та інші фахівці виконували під секундомір цілий комплект нормативів", - сказано в повідомленні. Проводили без допомоги електронних засобів розрахунки для коригування при зміні прицілу по дальності і по фронту, наводили гармати до бою і в транспортне положення. При цьому частину операцій кожен фахівець виконував самостійно, а частину - у складі розрахунків.Кульмінацією змагань стали самі стрільби. Вихідний рубіж в 200 метрах від вогневого."По команді "у бій" екіпаж починає діяти і займає вогневу позицію. Від вищого командування надходить наказ на вогневе ураження даними розвідки і координатами мети. Загрозу, яку необхідно знищити, воїни можуть розгледіти в бінокль, але все не так просто, як може здатися на перший погляд. Відстань до мішені більша, ніж дальність прямього польоту ракети або снаряда. Прицілитися, як з гвинтівки не вдасться. Необхідно рахувати: кути, погоду, вологість, вітер, заряд - зводити все це разом. Летить, як ніколи стрілка секундоміра. Море вогню, злегка тремтить картина світу - феєричний старт і важкий "привіт" летить точно до місця призначення", - написали в "Операції об'єднання єднаних сил".\r\nНагадаємо, раніше воїни ООС змагалися за кращий екіпаж бойової машини піхоти з вогнем і перешкодами.