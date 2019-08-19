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19 серпня 2019, понеділок, 20:08 9
Силові структури 2019-08-19T21:00:01+03:00
Українські Новини
Прокуратура повідомила про підозру в тероризмі жінці-інформатору розвідувальної мережі "ЛНР"

Прокуратура повідомила про підозру в тероризмі жінці-інформатору розвідувальної мережі "ЛНР"

Прокуратура Луганської області повідомила мешканці Станиці Луганської про підозру в тероризмі за передачу інформації про Збройні сили України для розвідувальної мережі "Народної міліції" самопроголошеної "Луганської народної республіки".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби облпрокуратури, передають Українські Новини.

За даними відомства, місцева жителька з серпня 2015 року збирала відомості військового характеру про кількість, озброєння, переміщення і місця дислокації підрозділів ЗСУ в Станиці Луганській.

В подальшому вона по телефону передавала дані свого куратора - радіотелефоністу 4-ї окремої мотострілкової бригади "Народної міліції" "ЛНР".

"З метою конспірації для передачі такої інформації використовувалися умовні назви для різних видів бойової техніки", - йдеться в повідомленні.

Жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу (участь у діяльності терористичної організації).

Як повідомляли "Українські Новини", у липні жителі Луганської області отримали по 5 років умовно за участь в організації "референдуму" за "ЛНР".

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