Обвинувачені в масових заворушеннях в Одесі 2 травня 2014 вийшли з СІЗО після внесення 150 тис. гривень застави

Обвинувачені в масових заворушеннях в Одесі 2 травня 2014 вийшли з СІЗО після внесення 150 тис. гривень застав

Будинок профспілок в Одесі в 2014 році. Фото: odessa-life.od.ua

Будинок профспілок в Одесі в 2014 році. Фото: odessa-life.od.ua

Обвинувачені в організації масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року громадянин Росії Євген Мефедов і громадянин України Сергій Долженков вийшли з-під варти після внесення 150 тис. гривень застави.

Про це повідомляє на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook їхній адвокат Валентин Рибін, передають Українські Новини.

Батько адвоката Володимир Рибін зазначив, що заставу вніс його син і депутат Верховної Ради від "Опозиційного блоку" Микола Скорик.

У понеділок, 19 серпня, близько 15:30 після внесення застави обидва обвинувачених були звільнені з Миколаївського СІЗО.

Право на вихід під заставу було надано їм 16 серпня за рішенням райсуду в Миколаєві, який продовжив арешт підсудними, але призначив альтернативу у вигляді застави 150 тис. гривень кожному.

У жовтні 2017 року поліція повідомила про підозру Мефедову і Долженкову у вчиненні дій, спрямованих на захоплення державної влади, та підготовку до організації масових заворушень в Одесі.

Поліція встановила, що Мефедов і громадянин України Сергій Долженков організували в березні 2014 року проросійський рух в Одесі, зокрема автопробіг, де відкрито виступали за відділення Одеської та Миколаївської областей від України.

Крім того, поліція розцінює допомогу Мефедова і Долженкова в організації наметового містечка проросійських активістів на Куликовому полі в Одесі як підготовку до організації масових заворушень.

18 вересня 2017 року Іллічівський міський суд Одеської області виправдав Долженкова, Мефедова і ще 17 обвинувачених в організації масових заворушень, що спричинили загибель 48 осіб 2 травня 2014 року на Грецькій площі в Одесі.

В цей же день Мефедов і Долженков були затримані Службою безпеки України як підозрювані у сепаратизмі.