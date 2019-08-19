У Черкаській області зіткнулися легковик та автобус: загинули три пасажири Daewoo

Сьогодні, 19 серпня, в Черкаській області сталася серйозна аварія з участю автомобіля Daewoo Lanos і рейсового автобуса "Богдан", сполученням "Миргород-Черкаси". У результаті ДТП загинули водій і два пасажири Daewoo Lanos. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Так, повідомляється, що аварія сталася на виїзді з селища Чорнобай. Сталося зіткнення легкового автомобіля і автобуса.

Один пасажир автомобіля і вісім пасажирів автобуса отримали ушкодження різного ступеня тяжкості.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП у Черкаській області відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

ДТП у Черкаській області. Фото: Нацполіція

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