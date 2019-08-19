Голова Держкіно Іллєнко подав у відставку

Голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко подав у відставку.

Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні я написав прем'єр-міністру України заяву про звільнення за власним бажанням, що дозволить вже новому уряду провести відповідний конкурс і призначити нового керівника сфери", - сказав Іллєнко.

Чиновник зазначив, що йому вдалося відродити українське кіно і досягти кращого рівня розвитку індустрії за час незалежності України.

Іллєнко додав, що має намір і далі працювати в даній сфері.

Як повідомляли Українські Новини, голови Держкіно хочуть оштрафувати за нарахування премій двоюрідній сестрі.

Раніше НАПК викликав голови Держкіно Іллєнко через премії його двоюрідній сестрі.