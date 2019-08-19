Голова Держкіно Іллєнко подав у відставку

Голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко подав у відставку.\r\nПро це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні я написав прем'єр-міністру України заяву про звільнення за власним бажанням, що дозволить вже новому уряду провести відповідний конкурс і призначити нового керівника сфери", - сказав Іллєнко.\r\nЧиновник зазначив, що йому вдалося відродити українське кіно і досягти кращого рівня розвитку індустрії за час незалежності України.\r\nІллєнко додав, що має намір і далі працювати в даній сфері.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, голови Держкіно хочуть оштрафувати за нарахування премій двоюрідній сестрі.\r\nРаніше НАПК викликав голови Держкіно Іллєнко через премії його двоюрідній сестрі.