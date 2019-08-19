ДБР взялася розслідувати незаконну вирубку лісу в Харківській області

Державне бюро розслідувань почало розслідувати незаконну вирубку лісу, яка заподіяла збитків на 23,8 млн гривень, у Харківській області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передають Українські Новини.

"За клопотанням слідчих ДБР уже проведено судово-економічну експертизу, яка підтверджує нанесення державним інтересам шкоди на суму 23,8 млн грн.", - сказано в ньому.

Зазначається, що з вересня 2018 року по червень поточного року посадові особи лісових господарств Харківської області, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили незаконну вирубку лісу на території держпідприємства "Жовтневий лісгосп", що призвело до тяжких наслідків.

Зараз проводяться невідкладні слідчі дії.

Кваліфікація події - ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років зі штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8,5 тис.-17 тис.).

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваний в незаконній вирубці лісів заступник губернатора Херсонської ОДА подав у відставку. Також чиновника заповідника "Биківнянські могили" підозрюють в вирубці дерев майже на 4 млн грн, а в Черкаській області СБУ спіймала чиновника-хабарника, воровавшего ліс.

Рада у два рази збільшила штраф за незаконну вирубку лісу.