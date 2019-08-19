У анексованому Криму в Херсонесі знайшли давній храм

Археологи виявили приміщення стародавнього храму під час розкопок в заповіднику "Херсонес Таврійський" у Севастополі. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"В ході робіт ми виявили одне з приміщень, яке коли-то, швидше за все, належало храму. На північ від храму була площа, де відбувалися релігійні обряди, а за цією площею - підсобні приміщення споруди", - пояснив керівник експедиції, завідувач відділу "Городище і некрополь" Станіслав Рижов.

За словами Рижова, храм існував з IV століття до н. е. до IV століття н. е. Зараз знахідка доступна для огляду відвідувачам музею.

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