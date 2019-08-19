У Зеленського не можуть знайти заяви про відставку "членів команди"

В Офісі Президента України не можуть знайти заяви про відставку фахівців, які прийшли разом з Володимиром Зеленський і Андрієм Богданом, про наявність яких після скандалу з "відставкою" Богдана заявляв сам Президент.

Про це йдеться у відповіді ОПУ на інформаційний запит Українських Новин.

"Прийнято рішення про продовження строку розгляду зазначеного запиту до 20 робочих днів з дати його надходження", - йдеться у відповіді ОПУ.

Раніше, після появи в інтернеті "заяви" про відставку глави ОПУ Богдана Зеленський публічно заявив, що у нього є подібні заяви не тільки Богдана, а й усіх "членів команди", які спільно входили в президентський офіс.

"Ми - всі ключові люди, які зі мною прийшли, - домовилися з самого початку, напишемо заяви на звільнення. Якщо суспільство або Президент будуть відчувати, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку", - заявив він.

При цьому, в ОПУ з початку серпня стали довго не знаходити не тільки заяви членів "команди Зеленого", а й інші запитувані документи.

Так, Українським Новинам заявили, що не можуть знайти підготовлений в ОПУ і проаннотований самим Зеленський законопроект про ринок землі, а також програму візиту і склад делегації, яка супроводжувала Зеленського в поїздці до Туреччини 7-8 серпня 2019 року.