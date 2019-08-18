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18 серпня 2019, неділя, 23:25 8
Події 2019-08-19T00:15:01+03:00
Українські Новини
З'явилося відео ДТП з таксі на шосе під Києвом, у якому загинула жінка

З'явилося відео ДТП з таксі на шосе під Києвом, у якому загинула жінка

18 серпня в Києві на Гостомельському шосе автомобіль Renault Logan служби таксі Uklon врізався в стовп. Загинула жінка, ще двоє чоловіків госпіталізували в лікарню. Через деякий час з'явилося відео аварії, повідомляє "Інформатор".

ДТП трапилася о 16:29.

На відео видно, що перед в'їздом у Гостомель Renault зловив узбіччя і вилетів на смугу зустрічного руху. Машина в заносі врізалася в стовп і після цього полетіла в кювет.

Прибулі на місце лікарі госпіталізували водія і чоловіка-пасажира. Пасажирка померла на місці. На вигляд загиблій близько 25-27 років.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі того, що сталося, встановлюються.

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