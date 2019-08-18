Таксі Uklon влетіло в стовп на шосе під Києвом, загинула жінка

У неділю, 18 серпня, в Києві на Гостомельському шосе сталася смертельна ДТП. Автомобіль Renault Logan служби таксі Uklon врізався в стовп. В результаті зіткнення загинула жінка, ще двох чоловіків госпіталізовано, повідомляє "Інформатор".

Аварія трапилася близько 16:30.

Як розповіли патрульні, автомобіль рухався у напрямку Гостомеля. Перед в'їздом у місто Renault зловив узбіччя і вилетів на смугу зустрічного руху. Машина в заносі врізалася в стовп і після цього полетіла в кювет.

Прибулі на місце лікарі госпіталізували водія і чоловіка-пасажира. Пасажирка померла на місці. На вигляд загиблій близько 25-27 років.

Наголошується, що водій Renault раніше притягувався до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані сп'яніння. На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі того, що сталося, встановлюються.

Смертельна ДТП з таксі на Гостомельському шосе . Фото: "Інформатор"

Як повідомляли Українські Новини, на центральному вході в зоопарк Києва скутер влетів у таксі Uklon. Раніше на мосту Метро у Києві таксі з пасажиркою влетіло у стовп.