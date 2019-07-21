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21 июля 2019, воскресенье, 23:28 221
Происшествия 2019-07-21T23:33:46+03:00
Українські Новини
На центральном входе в зоопарк Киева скутер влетел в такси Uklon

На центральном входе в зоопарк Киева скутер влетел в такси Uklon

В воскресенье, 21 июля, в Киеве возле центрального входа в городской зоопарк произошло ДТП с участием такси Uklon и скутером. Авария не обошлась без пострадавших. Водителя двухколесного транспорта увезла "скорая" с травмами разной степени тяжести, сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 19:50.

По предварительной информации, которую сообщили правоохранители, Renault Logan стоял возле входа в зоопарк, когда в него влетел скутер. Причиной аварии могла быть и резкая остановка такси.

От столкновения водитель скутера влетел в заднее стекло автомобиля, и получил повреждения. Тяжесть травм пока неизвестна, так как его сразу же увезла карета скорой помощи.

На месте работал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Теперь правоохранителям предстоит выяснить причину и обстоятельства ДТП.

ДТП возле зоопарка в Киеве. Фото: ДТП возле зоопарка в Киеве. Фото: "Информатор"

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