В опозиції звинуватили Зеленського в переході від риторики відновлення миру до "політики війни"

Режим Зеленського не бажає виконувати свої передвиборчі обіцянки і принести Україні мир. Про це сказано в заяві Опозиційної платформи – За життя.

Партія заявляє, що прийшовши до влади, президент і його політична команда не хочуть виконувати свої передвиборчі обіцянки. Замість того, щоб представити суспільству мирний план і приступити до прямих переговорів з Донецьком, Луганськом і Москвою, представники влади тепер заявляють, що конфлікт не вдасться швидко врегулювати.



"Цілком очевидно, що в своїй риториці і діях "Зе" вже нічим не відрізняється від попереднього режиму Порошенко. Останні роки від Порошенка та інших представників попереднього режиму постійно звучали заяви, що шлях до світу складний і конфлікт на Донбасі буде довгим. За цією риторикою минула влада приховувала своє небажання і нездатність принести мир країні....Саме так "заспівав" голова "Слуги" у Верховній Раді Дмитро Разумков", - йдеться в повідомленні.



Опозиційна платформа заявляє, що потрібно слідувати їх плану-концепції мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, який базується на Мінських угодах.

"Ми вимагаємо від влади виконати свою передвиборчу обіцянку і приступити до мирного врегулювання конфлікту. Ми готові ще раз представити для вивчення свій мирний план. Готові сприяти початку прямих переговорів у чотирикутнику Київ – Донецьк – Луганськ – Москва", - підкреслили в Опозиційній платформі.



"Якщо режим "Зе" не в змозі вирішити поставлені громадянами завдання, в Україні є політична сила, яка готова повести країну до шляху миру, демократії та соціально-економічного розвитку – це ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", - додали вони.



Нагадаємо, раніше в Опозиційній платформі заявили, що ігри Порошенко в "опозицію" – це маніпуляція заради парламентських посад.