В платформе Бойко "оппозиционность" партии Порошенко назвали "манипуляциями ради парламентских должностей"

Игры Порошенко в "оппозицию" – это манипуляция ради парламентских должностей.

Об этом сказано в заявлении Оппозиционной платформы – За жизнь.

Сообщается, что недавно партия экс-президента Порошенко "Европейская Солидарность" обратилась к партиям "Батькивщина" и "Голос" с призывом согласовать позиции относительно представительства фракций в руководстве Верховной Рады и парламентских комитетах.

"Таким нехитрым способом политический труп БПП пытается "изобразить" новую оппозицию и выйти из изоляции. Так экс-президент Порошенко и его подельники пытаются переложить на коллег по парламенту ответственность за преступления прошлого режима.

На президентских и парламентских выборах бывший президент Порошенко буквально заливал грязью своих оппонентов Тимошенко и Вакарчука. Против их политических сил Порошенко и его окружение вели целенаправленную кампанию по дискредитации.

Но сегодня партия Порошенко вдруг захотела координировать свои усилия с "ненавистными" конкурентами.

Причины этого политического трюка понятны. Это попытка изобразить появление в парламенте "новой оппозиции", под чутким руководством Порошенко.

Ясно, что никакой оппозицией к нынешней власти такой конгломерат быть не сможет. Как и "Зе", эти политические силы являются сторонниками интеграции в НАТО, выступают за свободную продажу земли и выполнение требований МВФ.

Поэтому это чисто "торгашеская" уловка Порошенко, который рассчитывает при помощи депутатских мандатов "Батькивщины" и "Голоса" количественно опередить единственную настоящую оппозицию к прошлой и нынешней власти – Оппозиционную платформу – За жизнь.

Провозгласив себя "парламентской оппозицией", Порошенко хочет выторговать у новой власти для себя и своего окружения как можно больше постов в руководстве парламента и парламентских комитетов.

Именно поэтому сейчас "Европейская Солидарность" устраивает пафосный фарс с выдвижением на должность Председателя парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны боевого генерала. Хотя пять лет правления Порошенко этим комитетом успешно "заведовал" выстраивающий коррупционные схемы на украинской оборонке воришка от "Народного фронта" Сергей Пашинский.

Кроме того, Порошенко и его подельники по партии больше всего боятся, что им придется отвечать за преступления прошлого режима. Втягивая другие политические силы в свою "коррупционную оппозицию", они стремятся переложить на них часть забот по своей политической защите от уголовных преследований. А отвечать придется за многое.

Порошенко и его подельникам по партии предстоит покаяться перед народом Украины за пятилетку тотальной коррупции и воровство на оборонных заказах, за тарифный геноцид и наступление на социальные права, за ограничение свободы слова и давление на СМИ. Нужно будет объяснить, как появились "Роттердам+", куда делись государственные деньги, выделенные на строительство "вала Яценюка". Придется долго объясняться за хищения на государственных предприятиях: "Укроборонпроме", "Укразализныце", и это больше всего должно сегодня заботить экс-президента и его окружение. А другим политическим партиям стоит еще раз подумать, прежде чем вступать в любые политические альянсы с политической "группой" Порошенко. Ведь оппозицией к курсу "Зе-власти" они все равно не смогут стать.

Для каждого украинского гражданина очевидно, что единственной настоящей оппозицией к прошлому и нынешнему государственному курсу является Оппозиционная платформа – За жизнь.

Только Оппозиционная платформа – За жизнь последовательно выступает против вступления Украины в НАТО, за реализацию внеблоковой политики и нейтральный статус для Украины. За развитие национальной экономики, поддержку национального товаропроизводителя и против продажи земли и диктатуры МВФ. За прекращение тарифного геноцида, снижение коммунальных тарифов и повышение зарплат и пенсий, против разрушения отечественной медицины и образования. Только Оппозиционная платформа – За жизнь может стать действенной оппозицией к нынешнему курсу в парламенте и защищать интересы простых украинских граждан", - сказано в сообщении платформы Бойко.