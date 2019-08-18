Двоє чоловіків у Чернігові застрелили пару і викрали їх автомобіль

Вчора увечорі, 17 серпня, в поліцію подзвонили жителі Чернігова. Вони повідомили, що поблизу пішохідного міського мосту хтось стріляє. Про це повідомляє прес-служба Нацполиции.\r\nЗа вказаною адресою прибула поліція. Правоохоронці виявили тіла чоловіка та жінки зі слідами насильницької смерті.\r\nПо "гарячих слідах" поліцейські затримали двох чоловіків, які їхали на автомобілі, який належить убитим особам. В ході обшуку у них виявили та вилучили зброю. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.\r\nСлідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає кримінальну відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з можливою конфіскацією майна.\r\nТакож відкрито провадження за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею - довічне позбавлення волі.Як повідомляли Українські Новини, у Києві чоловік викрав патрульний автомобіль і збив поліцейського.\r\nТакож у Київській області "накрили" банду викрадачів елітних авто.