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18 серпня 2019, неділя, 16:21 8
Силові структури 2019-08-18T17:15:02+03:00
Українські Новини
Двоє чоловіків у Чернігові застрелили пару і викрали їх автомобіль

Двоє чоловіків у Чернігові застрелили пару і викрали їх автомобіль

Вчора увечорі, 17 серпня, в поліцію подзвонили жителі Чернігова. Вони повідомили, що поблизу пішохідного міського мосту хтось стріляє. Про це повідомляє прес-служба Нацполиции.

За вказаною адресою прибула поліція. Правоохоронці виявили тіла чоловіка та жінки зі слідами насильницької смерті.

По "гарячих слідах" поліцейські затримали двох чоловіків, які їхали на автомобілі, який належить убитим особам. В ході обшуку у них виявили та вилучили зброю. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає кримінальну відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з можливою конфіскацією майна.

Також відкрито провадження за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею - довічне позбавлення волі.


Як повідомляли Українські Новини, у Києві чоловік викрав патрульний автомобіль і збив поліцейського.

Також у Київській області "накрили" банду викрадачів елітних авто.

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