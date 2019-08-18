Біля метро в Києві не розминулися дві іномарки, постраждав водій

У суботу, 17 серпня, в Києві на проспекті Бажана сталася аварія за участю двох автомобілів. Поруч зі станцією метро "Харківська" зіткнулися Toyota і Kia. Одному з водіїв знадобилася допомога медиків. Більше ніхто не постраждав, повідомляє "Інформатор".

ДТП сталася близько 21:00 в суботу.

За словами учасників події, між Kia і Toyota рухався ще один автомобіль, в якийсь момент він різко вирішив перебудуватися. З цієї причини "японець" не встиг швидко зреагувати і в'їхав у задній бампер "корейця". Власник Toyota повідомив, що рухався зі швидкістю близько 60 кілометрів на годину і стверджує, що аварія сталася не через перевищення. Обидві машини отримали значні пошкодження: одна - переднього бампера, друга - заднього.

Водій "японця" травмував обличчя, у нього набряк підлогу оком, садна та забиття носа. Пасажир його авто і водій Kia не постраждали. Ділянку, де сталася ДТП, огородили, з цієї причини на проспекті утворилася незначна тягучка. На місці працювали правоохоронці та медики. Деталі того, що сталося, встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на проспекті Бажана згорів автомобіль, а пробка заважала його загасити. Раніше в Києві на проспекті Бажана на смерть збили двох пішоходів.