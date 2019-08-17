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17 серпня 2019, субота, 21:37 17
Європа 2019-08-17T23:15:02+03:00
Українські Новини
Президенту Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру зроблять термінову операцію

Президенту Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру зроблять термінову операцію

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер відправився на термінову операцію. Йому необхідно видалення жовчного міхура. Про це повідомляє в суботу прес-служба Єврокомісії.

"Президент Єврокомісії Юнкер скоротив свою відпустку в Австрії з медичних причин. Його переправили в Люксембург, де йому буде терміново проведена холецистектомія (хірургічне видалення жовчного міхура)", - повідомили у Єврокомісії.

Юнкеру зроблять термінову операцію. Фото: europa.euЮнкеру зроблять термінову операцію. Фото: europa.eu

Нагадаємо, раніше розповідалося про те, як новий друг краще старого - Зеленський і Юнкер встигли подружитися в Брюсселі.

А між іншим, Порошенко нагородив Президента Єврокомісії Юнкера орденом Ярослава Мудрого.

А ще Юнкер на саміті НАТО так хитався, що його підхопили президенти України та Фінляндії.

Та й взагалі, люксембурзька політик, який очолює Європейську комісію з 2014 року, відомий поруч епатажних вчинків. Наприклад, раніше він скинув дзвінок Ангели Меркель, вирішивши, що це його дружина. А ще раніше Юнкер захотів їсти і попросив швидше закінчити брифінг на Банковій. Раніше ЗМІ повідомляли, що голова Єврокомісії зловживає алкоголем. Також раніше ЗМІ повідомляли, що Жан-Клод Юнкер прийшов на саміт в Женеві нетверезим.

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