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17 серпня 2019, субота, 18:30 6
Силові структури 2019-08-17T18:45:01+03:00
Українські Новини
ДБР розслідує падіння вертольота Мі-2 у військовій частині в Львівській області

ДБР розслідує падіння вертольота Мі-2 у військовій частині в Львівській області

Вертоліт МІ-2. Фото: gogetnews.info
Вертоліт МІ-2. Фото: gogetnews.info

Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідування падіння вертольота Мі-2 у суботу у військової частини А2595 у Бродах Львівської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

За даними відомства, під час планового польоту вертоліт Мі-2 після успішного зльоту піднявся на висоту близько 4-5 метрів, після чого впав на бік.

На борту знаходилися 2 члени екіпажу, ушкоджень не отримали.

Вертоліт при падінні отримав пошкодження, але вибуху не сталося.

Зараз на місці події працюють слідчі територіального управління ДБР у Львові з групою прокурорів військової прокуратури Тернопільського гарнізону.

Розслідування розпочато за ознаками ст. 416 Кримінального кодексу (Порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки).

Як повідомляли Українські Новини, 29 травня через падіння вертольота в Рівненській області загинули 4 члени екіпажу на чолі з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації (Броди, Львівська область).

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