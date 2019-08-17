ДБР розслідує падіння вертольота Мі-2 у військовій частині в Львівській області

Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідування падіння вертольота Мі-2 у суботу у військової частини А2595 у Бродах Львівської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.



За даними відомства, під час планового польоту вертоліт Мі-2 після успішного зльоту піднявся на висоту близько 4-5 метрів, після чого впав на бік.



На борту знаходилися 2 члени екіпажу, ушкоджень не отримали.



Вертоліт при падінні отримав пошкодження, але вибуху не сталося.



Зараз на місці події працюють слідчі територіального управління ДБР у Львові з групою прокурорів військової прокуратури Тернопільського гарнізону.



Розслідування розпочато за ознаками ст. 416 Кримінального кодексу (Порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки).



Як повідомляли Українські Новини, 29 травня через падіння вертольота в Рівненській області загинули 4 члени екіпажу на чолі з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації (Броди, Львівська область).