Поліція ліквідувала 3 промислові нарколабораторії в Луганській області

Співробітники Національної поліції ліквідували 3 промислові лабораторії з вирощування наркотіковмісніх рослин конопель в Рубіжному та Лисичанську Луганської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Нацполіції в області, передають Українські Новини.



За даними відомства, лабораторії розміщувалися в спеціально побудованому приміщенні з промисловими системами освітлення, поливу та кондиціонування повітря, а також у 2 приватних будинках – в підвалі, на горищі і в гаражі.



Тут способом гідропоніки вирощували елітні сорти конопель з високим вмістом наркотичної речовини "тетрагідроканнабінол".



На момент обшуку урожай конопель було зібрано та вивезено в невідомому напрямку.



Поліцейські затримали 42-річного власника приміщень, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель у кількості 500 і більше рослин) Кримінального кодексу.



Рубіжанський міський суд Луганської області обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 153 тис. гривень.



За даними поліції, після обрання судом санкції під стінами суду пройшла акція протесту проти цього рішення з вимогою про обрання підозрюваному більш суворого запобіжного заходу.



Як повідомляли Українські Новини, 2 серпня поліція затримала 6 підозрюваних у виробництві та продажу наркотиків і вилучила марихуани на 20 млн гривень у Запорізькій області.



Тим часом у європейській країні вперше узаконять марихуану.