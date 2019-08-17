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17 серпня 2019, субота, 16:02 12
Силові структури 2019-08-17T17:00:02+03:00
Українські Новини
Поліція ліквідувала 3 промислові нарколабораторії в Луганській області

Поліція ліквідувала 3 промислові нарколабораторії в Луганській області

Співробітники Національної поліції ліквідували 3 промислові лабораторії з вирощування наркотіковмісніх рослин конопель в Рубіжному та Лисичанську Луганської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Нацполіції в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, лабораторії розміщувалися в спеціально побудованому приміщенні з промисловими системами освітлення, поливу та кондиціонування повітря, а також у 2 приватних будинках – в підвалі, на горищі і в гаражі.

Тут способом гідропоніки вирощували елітні сорти конопель з високим вмістом наркотичної речовини "тетрагідроканнабінол".

На момент обшуку урожай конопель було зібрано та вивезено в невідомому напрямку.

Поліцейські затримали 42-річного власника приміщень, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель у кількості 500 і більше рослин) Кримінального кодексу.

Рубіжанський міський суд Луганської області обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 153 тис. гривень.

За даними поліції, після обрання судом санкції під стінами суду пройшла акція протесту проти цього рішення з вимогою про обрання підозрюваному більш суворого запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, 2 серпня поліція затримала 6 підозрюваних у виробництві та продажу наркотиків і вилучила марихуани на 20 млн гривень у Запорізькій області.

Тим часом у європейській країні вперше узаконять марихуану.

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