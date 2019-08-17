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17 серпня 2019, субота, 09:50 12
Події 2019-08-17T11:30:02+03:00
Українські Новини
У Миколаївській області вбили військового

У Миколаївській області вбили військового

Невідомий убив військовослужбовця у Первомайську (Миколаївська область).

Про це Українським Новинам повідомило джерело в обласній прокуратурі.

Тіло загиблого зі слідами ножових поранень виявили 14 серпня в річці Південний Буг.

Загиблим виявився військовослужбовець 40-ї окремої артилерійської бригади (40 ОАБр).

Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, Кагарлицький районний суд Київської області засудив до 2 років позбавлення волі військовослужбовця за вбивство товариша по службі з необережності в Київській області.

Крім того, Чугуївський міський суд Харківської області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без можливості внесення застави 22-річній дівчині і 3 підліткам, підозрюваним у вбивстві 16 березня військовослужбовця за контрактом 92-ї окремої механізованої бригади Збройних сил.

Також у січні в центрі Києва "собачник" вбив військового з Управління державної охорони. Після скоєного нападник зник у дворах.

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