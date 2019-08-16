Генпрокурор Луценко завжди підтримував Гримчака, - Іванов

"Близькість до Генпрокурора робила Гримчака ефективним "рішалою" питань, пов'язаних з дозволом на будівництво, адже виданий всупереч закону дозвіл з боку Міністерства культури не вартий нічого, якщо немає гарантії того, що прокуратура його потім не оскаржує або не відкриє кримінальне виробництво. Ба більше, раніше правоохоронці вже цікавилися Гримчаком, неодноразово проводилася оперативна розробка, але дружба з Луценком і витік інформації дозволяли йому уникнути будь-яких проблем", - пише відомий блогер і колишній прокурорський працівник Сергій Іванов у виданні "Цензор".

14 серпня Служба безпеки України оприлюднила відео затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака, якого підозрюють у вимаганні $1,1 мільйона хабара.

"Так, це правда. ГПУ і слідчі СБУ і НАБУ затримали за шахрайське заволодіння понад 1 млн доларів мого колишнього помічника депутата Ю. Гримчака", - написав у своєму Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

"НСРД свідчить, що він і його помічники вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для прийняття власних рішень. Соромно за нього", - додав генпрокурор.

Юрій Гримчак почав політичну кар'єру з 1997 року з секретаря Макіївського міського комітету Соціалістичної партії у керівництво якої входив нинішній генпрокурор. У 2002-2005 працював помічником народного депутата Юрія Луценка.

З 25 жовтня 2016 Гримчак працював у МТОТ на посаді радника міністра Вадима Черниша, а 10 березня 2017 став його заступником.